Главная Харьков В Харькове Терехов почтил память жертв Второй мировой войны

В Харькове Терехов почтил память жертв Второй мировой войны

Дата публикации 8 мая 2026 18:50
Городской голова Харькова Игорь Терехов принял участие в возложении цветов по случаю годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Фото: пресс-служба Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов принял участие в мероприятиях к 81-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне. На Мемориале Славы в Харькове он вместе с представителями городской власти почтил память погибших украинцев и возложил цветы к монументу. Во время церемонии Терехов также провел параллели между событиями Второй мировой войны и современной борьбой Украины против российской агрессии.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Игоря Терехова.

Ігор Терехов вшанував пам'ять жертв Другої світової війни
Терехов принял участие в возложении цветов в День победы над нацизмом

В Харькове 8 мая состоялось возложение цветов по случаю 81-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. В мероприятии на Мемориале Славы приняли участие городской голова Игорь Терехов, его заместители и главы районных администраций города.

Участники церемонии возложили цветы к монументу и почтили память миллионов украинцев, погибших во время Второй мировой войны.

Во время мероприятия Игорь Терехов отметил, что сегодня Украина снова вынуждена бороться за свою независимость и свободу. По словам мэра, современная война стала новым испытанием для украинского народа, который снова противостоит агрессору.

"Сегодня для нас большой праздник. Наши отцы и деды воевали, отстаивая право на жизнь. Тогда никто не мог представить, что через много лет нам снова придется защищаться. Но сегодня мы боремся уже не против нацизма, а против российского врага, который пришел нас убивать. Это ужасно. В память о наших предках мы должны завоевать справедливый мир для Украины — навсегда", — отметил мэр.

Новини.LIVE информировали, что в День памяти и победы над нацизмом мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал архивное фото со своим отцом-ветераном. Терехов признался, что в детстве считал отца бесстрашным героем, однако с годами понял истинную цену пережитой войны. Мэр также отметил, что сейчас украинцы особенно остро осознают ценность мира, тишины и жизни без войны.

Новини.LIVE также писали, что несмотря на объявленное Россией "перемирие", 8 мая Харьковщина снова подверглась атакам дронами. Российские войска били FPV-дронами и беспилотниками по нескольким громадам области, из-за чего есть пострадавшие и разрушения. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ нарушает собственные заявления о прекращении огня.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
