У Харкові Терехов вшанував пам’ять жертв Другої світової війни

Міський голова Харкова Ігор Терехов взяв участь у покладанні квітів з нагоди річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. Фото: пресслужба Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у заходах до 81-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На Меморіалі Слави у Харкові він разом із представниками міської влади вшанував пам’ять загиблих українців та поклав квіти до монумента. Під час церемонії Терехов також провів паралелі між подіями Другої світової війни та сучасною боротьбою України проти російської агресії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Ігоря Терехова.

Терехов вшанував пам’ять жертв Другої світової війни 8 травня. Фото: пресслужба Терехова

Терехов взяв участь у покладанні квітів у День перемоги над нацизмом

У Харкові 8 травня відбулося покладання квітів з нагоди 81-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У заході на Меморіалі Слави взяли участь міський голова Ігор Терехов, його заступники та голови районних адміністрацій міста.

Учасники церемонії поклали квіти до монумента та вшанували пам’ять мільйонів українців, які загинули під час Другої світової війни.

Під час заходу Ігор Терехов наголосив, що сьогодні Україна знову змушена боротися за свою незалежність і свободу. За словами мера, сучасна війна стала новим випробуванням для українського народу, який знову протистоїть агресору.

Читайте також:

"Сьогодні для нас велике свято. Наші батьки та діди воювали, відстоюючи право на життя. Тоді ніхто не міг уявити, що через багато років нам знову доведеться захищатися. Але сьогодні ми боремося вже не проти нацизму, а проти російського ворога, який прийшов нас вбивати. Це жахливо. В пам’ять про наших предків ми маємо вибороти справедливий мир для України — назавжди", — зазначив мер.

Новини.LIVE інформували, що у День пам’яті та перемоги над нацизмом мер Харкова Ігор Терехов опублікував архівне фото зі своїм батьком-ветераном. Терехов зізнався, що в дитинстві вважав батька безстрашним героєм, однак з роками зрозумів справжню ціну пережитої війни. Мер також наголосив, що нині українці особливо гостро усвідомлюють цінність миру, тиші та життя без війни.

Новини.LIVE також писали, що попри оголошене Росією "перемир’я", 8 травня Харківщина знову зазнала атак дронами. Російські війська били FPV-дронами та безпілотниками по кількох громадах області, через що є постраждалі та руйнування. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що РФ порушує власні заяви про припинення вогню.