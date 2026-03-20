У Харкові ціна на дизельне пальне підскочила на 2 гривні
У п'ятницю, 20 березня, в Харкові зафіксовано підвищення цін на пальне. Зокрема, дизель сьогодні коштує близько 77,99 грн за літр, ціна на газ подекуди становить 46,98 грн, а бензин А-95 — 69,99/74,99 грн за літр.
Новини.LIVE розповідає детальніше про ціни на пальне у Харкові сьогодні.
Ціни на паливо на АЗС Харкова
Ціни на паливо у Харкові різняться на АЗС. Деякі станції утримали вартість пального такою, яка була вчора, а інші підняли цінники.
На SVR прайс на пальне сьогодні такий:
- газ — 44,40 грн;
- А-95 — 69,99 грн;
- А-95 E40 — 65,50 грн;
- А-95 Drive — 76,50 грн;
- ДП — 79,99 грн.
На SOCAR сьогодні такі ціни на пальне:
- Nano Diesel — 82,99 грн;
- Diesel Nano Extra — 85,99 грн;
- Nano 95 — 76,99 грн;
- Nano 100 — 84,99 грн;
- газ (LPG) — 46,98 грн.
WOG пропонує пальне харків'янам за такими цінами:
- ДП — 84,99 грн;
- ДП Mustang — 87,99 грн
- А-95 — 74,99 грн;
- А-95 Mustang — 77,99 грн;
- газ — 46,98 грн.
Ціни на БРСМ-Нафта у Харкові сьогодні такі:
- А-95 Euro Plus — 68,99 грн;
- А-95 Premium+ — 57,99 грн;
- ДП Euro Plus — 81,99 грн;
- ДП — 77,99 грн;
- газ — 42,99 грн;
- Eco Blue — 39,99 грн.
АЗС OVIS встановила такий прайс на пальне:
- ДП — 79,99/82,99 грн;
- А-95 — 69,99/72,99 грн;
- А-92 — 66,99 грн;
- А-98 — 76,99 грн;
- газ — 44,99 грн.
