У Харкові ціна на дизельне пальне підскочила на 2 гривні

Ціни на пальне у Харкові 20 березня. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 березня, в Харкові зафіксовано підвищення цін на пальне. Зокрема, дизель сьогодні коштує близько 77,99 грн за літр, ціна на газ подекуди становить 46,98 грн, а бензин А-95 — 69,99/74,99 грн за літр.

Ціни на паливо на АЗС Харкова

Ціни на паливо у Харкові різняться на АЗС. Деякі станції утримали вартість пального такою, яка була вчора, а інші підняли цінники.

На SVR прайс на пальне сьогодні такий:

газ — 44,40 грн;

А-95 — 69,99 грн;

А-95 E40 — 65,50 грн;

А-95 Drive — 76,50 грн;

ДП — 79,99 грн.

Ціни на АЗС SVR 20 березня. Фото: Новини.LIVE

На SOCAR сьогодні такі ціни на пальне:

Nano Diesel — 82,99 грн;

Diesel Nano Extra — 85,99 грн;

Nano 95 — 76,99 грн;

Nano 100 — 84,99 грн;

газ (LPG) — 46,98 грн.

Ціни на АЗС SOCAR 20 березня. Фото: Новини.LIVE

WOG пропонує пальне харків'янам за такими цінами:

ДП — 84,99 грн;

ДП Mustang — 87,99 грн

А-95 — 74,99 грн;

А-95 Mustang — 77,99 грн;

газ — 46,98 грн.

Ціни на АЗС WOG 20 березня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на БРСМ-Нафта у Харкові сьогодні такі:

А-95 Euro Plus — 68,99 грн;

А-95 Premium+ — 57,99 грн;

ДП Euro Plus — 81,99 грн;

ДП — 77,99 грн;

газ — 42,99 грн;

Eco Blue — 39,99 грн.

Ціни на АЗС БРСМ-Нафта 20 березня. Фото: Новини.LIVE

АЗС OVIS встановила такий прайс на пальне:

ДП — 79,99/82,99 грн;

А-95 — 69,99/72,99 грн;

А-92 — 66,99 грн;

А-98 — 76,99 грн;

газ — 44,99 грн.

Ціни на АЗС OVIS 20 березня. Фото: Новини.LIVE

