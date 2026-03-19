Главная Харьков

В Харькове снова подорожало топливо: кое-где дизель по 85 грн

Дата публикации 19 марта 2026 12:12
В Харькове снова подорожало топливо: кое-где дизель по 85 грн
Цены на АЗС в Харькове 19 марта. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в четверг, 19 марта, снова выросла стоимость топлива. В частности, на некоторых АЗС придется отдать 84,99 грн за дизель и в среднем 73,66 грн за бензин А-95+.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Харькове 19 марта.

Читайте также:

Цены на бензин, дизель и автогаз в Харькове 19 марта

Средние цены на топливо в Харькове и области сейчас такие:

  • А-95+ — 73,66 грн;
  • А-95 — 70,10 грн;
  • А-92 — 66,27 грн;
  • ДТ — 78,38 грн;
  • Автогаз — 43,72 грн.
Ціни на пальне у Харкові 19 березня
Стоимость топлива в Харькове 19 марта. Фото: AutoRia

В то же время на АЗС цены могут отличаться между собой. В частности, на WOG стоимость топлива такая:

  • ДТ Евро5 — 81,99 грн;
  • ДТ Mustang+ — 84,99 грн;
  • А-95 Евро5 — 72,99 грн;
  • 95 Mustang — 75,99 грн;
  • Автогаз — 45,98 грн.

Стоимость на БРСМ-Нафта:

  • 95 Euro plus — 68,99 грн;
  • 95E Premium+ — 57,99 грн;
  • ДТ Euro plus — 79,99 грн;
  • ДТ Euro — 75,99 грн;
  • Газ — 42,99 грн.
Вартість пального на БРСМ-Нафта у Харкові 19 березня
Стоимость топлива на БРСМ-Нафта 19 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС Socar:

  • Nano Diesel — 80,99 грн;
  • Diesel Nano Extra — 83,99 грн;
  • Nano 95 — 74,99 грн;
  • Nano 100 — 82,99 грн;
  • LPG — 45,98 грн.
Ціни на пальне у Харкові на АЗС Socar 19 березня
Цены на Socar в Харькове 19 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на SVR:

  • Газ — 44,40 грн;
  • 95 — 69,99 грн;
  • 95 E40 — 65,50 грн;
  • 95 Drive 7 — 76,60 грн;
  • ДТ — 79,99 грн.
Ціни на SVR у Харкові 19 березня
Цены на АЗС SVR в Харькове 19 марта. Фото: Новини.LIVE

Стоимость топлива на АЗС "ОВИС":

  • ДТ — 79,99 грн;
  • 95 — 69,99 грн;
  • 95+ — 72,99 грн;
  • 92 — 66,99 грн;
  • 98 — 76,99 грн;
  • Газ — 44,99 грн.
Ціни на АЗС "Овис" у Харкові 19 березня
Стоимость топлива на АЗС "ОВИС" 19 марта. Фото: Новини.LIVE

Харьков — последние новости

В течение суток российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов погиб человек, еще пятеро получили ранения.

А до 15 мая в Харькове на улице Северина Потоцкого временно запретили движение автомобилей из-за ремонта коллектора.

Кроме того, в Харькове начались весенние работы по благоустройству территории. Озеленители вычесывают газоны и раскрывают теплолюбивые растения.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
