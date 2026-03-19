В Харькове снова подорожало топливо: кое-где дизель по 85 грн
В Харькове в четверг, 19 марта, снова выросла стоимость топлива. В частности, на некоторых АЗС придется отдать 84,99 грн за дизель и в среднем 73,66 грн за бензин А-95+.
Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Харькове 19 марта.
Цены на бензин, дизель и автогаз в Харькове 19 марта
Средние цены на топливо в Харькове и области сейчас такие:
- А-95+ — 73,66 грн;
- А-95 — 70,10 грн;
- А-92 — 66,27 грн;
- ДТ — 78,38 грн;
- Автогаз — 43,72 грн.
В то же время на АЗС цены могут отличаться между собой. В частности, на WOG стоимость топлива такая:
- ДТ Евро5 — 81,99 грн;
- ДТ Mustang+ — 84,99 грн;
- А-95 Евро5 — 72,99 грн;
- 95 Mustang — 75,99 грн;
- Автогаз — 45,98 грн.
Стоимость на БРСМ-Нафта:
- 95 Euro plus — 68,99 грн;
- 95E Premium+ — 57,99 грн;
- ДТ Euro plus — 79,99 грн;
- ДТ Euro — 75,99 грн;
- Газ — 42,99 грн.
Цены на топливо на АЗС Socar:
- Nano Diesel — 80,99 грн;
- Diesel Nano Extra — 83,99 грн;
- Nano 95 — 74,99 грн;
- Nano 100 — 82,99 грн;
- LPG — 45,98 грн.
Цены на SVR:
- Газ — 44,40 грн;
- 95 — 69,99 грн;
- 95 E40 — 65,50 грн;
- 95 Drive 7 — 76,60 грн;
- ДТ — 79,99 грн.
Стоимость топлива на АЗС "ОВИС":
- ДТ — 79,99 грн;
- 95 — 69,99 грн;
- 95+ — 72,99 грн;
- 92 — 66,99 грн;
- 98 — 76,99 грн;
- Газ — 44,99 грн.
Харьков — последние новости
В течение суток российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов погиб человек, еще пятеро получили ранения.
А до 15 мая в Харькове на улице Северина Потоцкого временно запретили движение автомобилей из-за ремонта коллектора.
Кроме того, в Харькове начались весенние работы по благоустройству территории. Озеленители вычесывают газоны и раскрывают теплолюбивые растения.
