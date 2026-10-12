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Главная Харьков В Харькове в результате российской атаки обрушился целый подъезд дома

В Харькове в результате российской атаки обрушился целый подъезд дома

Ua ru
12 октября 2026 23:15
В Харькове после российского удара обрушился целый подъезд жилого дома
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Вечером 12 октября российские войска несколько раз обстреляли Холодногорский район Харькова. Один из ударов пришелся на пятиэтажный жилой дом, который был частично разрушен. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о значительных повреждениях, а начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате атак на район пострадали пять человек.

Об этом сообщили Игорь Терехов и Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

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Повідомлення Ігора Терехова про пошкодження будинку в Харкові 12 жовтня
Об ударе по жилому дому в Харькове. Скриншот: Игорь Терехов/Telegram

Удар по жилому дому в Харькове

Вечером российские войска нанесли серию ударов по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным Игоря Терехова, враг применил "Бандероли", как и во время предыдущих ударов по району.

Один из ударов пришелся на пятиэтажный жилой дом. По информации Олега Синегубова, после попадания вспыхнул пожар, а здание подверглось частичному разрушению. Предположительно, под завалами могли находиться люди.

"Подразделения ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи работают на месте удара", — сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По последним данным Олега Синегубова, в результате вражеских ударов по Холодногорскому району пострадали пять человек. Медики оказывают им необходимую помощь.

Еще до удара по многоэтажке Игорь Терехов сообщал о попадании в частный дом. Из-за пожара и взрывной волны были повреждены соседние здания, а всего пострадали более шести частных домовладений.

"В Холодногорском районе 79-летняя и 66-летняя женщины перенесли острую стрессовую реакцию в результате вражеской атаки", — сообщал Синегубов.

Утренние удары по Харькову 12 октября

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во время утренней атаки 12 октября российский ударный дрон поразил жилой многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате удара обрушились этажи с седьмого по девятый, а на месте возник пожар. Число пострадавших возросло до 19 человек, среди них были дети. Четверо человек получили ранения, остальные перенесли острую стрессовую реакцию.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью того же дня российские войска атаковали газодобывающий объект Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате удара реактивного беспилотника на месте возник пожар и была повреждена часть оборудования. Работники предприятия находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Харьков дом война в Украине разрушения завалы атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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