Удар КАБ по Харькову: последствия атаки и рассказ жительницы — фоторепортаж

В Харькове из-за удара КАБа разрушена пятиэтажка: фоторепортаж
В Харькове в результате удара КАБ 5 октября была повреждена пятиэтажная многоквартирная жилая здание: в доме выбиты окна и балконы, стены изрешечены осколками, а входы в подъезды частично разрушены. Во дворе после удара остались многочисленные обломки. Повреждения получили также автомобили, припаркованные рядом с домом.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Вероника Марченко.
В Харькове 39 человек пострадали в результате атаки
После атаки жители продолжают обращаться за помощью. На месте работают медики, спасатели и правоохранители.
Ранее мэр Харькова сообщил, что в результате удара погибли три человека.
Также под завалами могут находиться люди.
Одна из жительниц дома, Лида, пострадавшая в результате атаки, рассказала о моменте взрыва.
По её словам, сама квартира серьёзно не пострадала, однако окна квартиры выходят в сторону места удара.
"У нас только что всё в пыли, в момент взрыва открыли дверь, и собака убежала", — рассказала женщина.
После взрыва она в первую очередь начала искать свою собаку, которая выбежала из квартиры. Лида отметила, что слышала о погибших и пострадавших, однако лично этого не видела.
Женщина также добавила, что в целом её квартира осталась пригодной для проживания.
Как сообщали Новини.LIVE, 5 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли люди и есть многочисленные раненые. Руководитель Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что среди травмированных медики фиксировали осколочные ранения, вторичные травмы и ситуационные реакции, а всех пострадавших доставили в больницы.
Как сообщали Новини.LIVE, 5 октября российские войска нанесли по Харькову по меньшей мере три удара управляемыми авиабомбами. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что на месте атаки идет поисково-спасательная операция, поскольку под завалами станции технического обслуживания могут находиться люди.