Удар КАБ по Харькову: последствия атаки и рассказ жительницы — фоторепортаж

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в результате удара КАБ 5 октября была повреждена пятиэтажная многоквартирная жилая здание: в доме выбиты окна и балконы, стены изрешечены осколками, а входы в подъезды частично разрушены. Во дворе после удара остались многочисленные обломки. Повреждения получили также автомобили, припаркованные рядом с домом.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Вероника Марченко.

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В Харькове 39 человек пострадали в результате атаки

После атаки жители продолжают обращаться за помощью. На месте работают медики, спасатели и правоохранители.

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Ранее мэр Харькова сообщил, что в результате удара погибли три человека.

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

Также под завалами могут находиться люди.

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Разбитые автомобили. Фото: Новини.LIVE

Одна из жительниц дома, Лида, пострадавшая в результате атаки, рассказала о моменте взрыва.

Разрушенное многоэтажное здание. Фото: Новини.LIVE

По её словам, сама квартира серьёзно не пострадала, однако окна квартиры выходят в сторону места удара.

"У нас только что всё в пыли, в момент взрыва открыли дверь, и собака убежала", — рассказала женщина.

Экстренные службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

После взрыва она в первую очередь начала искать свою собаку, которая выбежала из квартиры. Лида отметила, что слышала о погибших и пострадавших, однако лично этого не видела.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Женщина также добавила, что в целом её квартира осталась пригодной для проживания.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 октября российские войска нанесли по Харькову удары управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли люди и есть многочисленные раненые. Руководитель Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта рассказал, что среди травмированных медики фиксировали осколочные ранения, вторичные травмы и ситуационные реакции, а всех пострадавших доставили в больницы.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 октября российские войска нанесли по Харькову по меньшей мере три удара управляемыми авиабомбами. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что на месте атаки идет поисково-спасательная операция, поскольку под завалами станции технического обслуживания могут находиться люди.