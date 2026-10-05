Удар КАБ по Харкову: наслідки атаки та розповідь жительки — фоторепортаж

У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж
У Харкові внаслідок атаки КАБом 5 жовтня понівечена п’ятиповерхівка: у будинку вибиті вікна та балкони, стіни посічені уламками, а входи до під’їздів частково зруйновані. На подвір’ї після удару залишилися численні уламки. Пошкоджень зазнали також автомобілі, припарковані поруч із будинком.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.
У Харкові 39 людей постраждали внаслідок атаки
Після атаки мешканці продовжують звертатися по допомогу. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці.
Раніше мер Харкова повідомляв, що внаслідок удару загинули троє людей.
Також під завалами можуть перебувати люди.
Одна з мешканок будинку, Ліда, яка постраждала через атаку, розповіла про момент вибуху.
За її словами, сама квартира серйозно не постраждала, однак вікна помешкання виходять у бік місця удару.
"У нас тільки що все в пилі, момент вибуху, і двері відкрили, і собака побігла", — розповіла жінка.
Після вибуху вона насамперед почала шукати свого собаку, який вибіг із квартири. Ліда зазначила, що про загиблих і постраждалих чула, однак особисто цього не бачила.
Жінка також додала, що загалом її квартира залишилася придатною для проживання.
Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули люди та є численні поранені. Керівник Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що серед травмованих медики фіксували уламкові поранення, вторинні травми та ситуаційні реакції, а всіх постраждалих доправили до лікарень.
Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня російські війська завдали по Харкову щонайменше трьох ударів керованими авіабомбами. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що на місці атаки триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами станції технічного обслуговування можуть перебувати люди.