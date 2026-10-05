Удар КАБ по Харкову: наслідки атаки та розповідь жительки — фоторепортаж

Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

У Харкові внаслідок атаки КАБом 5 жовтня понівечена п’ятиповерхівка: у будинку вибиті вікна та балкони, стіни посічені уламками, а входи до під’їздів частково зруйновані. На подвір’ї після удару залишилися численні уламки. Пошкоджень зазнали також автомобілі, припарковані поруч із будинком.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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У Харкові 39 людей постраждали внаслідок атаки

Після атаки мешканці продовжують звертатися по допомогу. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Раніше мер Харкова повідомляв, що внаслідок удару загинули троє людей.

Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Також під завалами можуть перебувати люди.

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Понівечені автівки. Фото: Новини.LIVE

Одна з мешканок будинку, Ліда, яка постраждала через атаку, розповіла про момент вибуху.

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

За її словами, сама квартира серйозно не постраждала, однак вікна помешкання виходять у бік місця удару.

"У нас тільки що все в пилі, момент вибуху, і двері відкрили, і собака побігла", — розповіла жінка.

Екстрені служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Після вибуху вона насамперед почала шукати свого собаку, який вибіг із квартири. Ліда зазначила, що про загиблих і постраждалих чула, однак особисто цього не бачила.

Понівечена автівка. Фото: Новини.LIVE

Жінка також додала, що загалом її квартира залишилася придатною для проживання.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули люди та є численні поранені. Керівник Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що серед травмованих медики фіксували уламкові поранення, вторинні травми та ситуаційні реакції, а всіх постраждалих доправили до лікарень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня російські війська завдали по Харкову щонайменше трьох ударів керованими авіабомбами. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що на місці атаки триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами станції технічного обслуговування можуть перебувати люди.