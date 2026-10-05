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Головна Харків У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж

У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж

Ua ru
5 жовтня 2026 18:57
Репортаж
Удар КАБ по Харкову: наслідки атаки та розповідь жительки — фоторепортаж
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

У Харкові внаслідок атаки КАБом 5 жовтня понівечена п’ятиповерхівка: у будинку вибиті вікна та балкони, стіни посічені уламками, а входи до під’їздів частково зруйновані. На подвір’ї після удару залишилися численні уламки. Пошкоджень зазнали також автомобілі, припарковані поруч із будинком.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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У Харкові 39 людей постраждали внаслідок атаки

Після атаки мешканці продовжують звертатися по допомогу. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж - фото 1
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Раніше мер Харкова повідомляв, що внаслідок удару загинули троє людей.

У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж - фото 2
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Також під завалами можуть перебувати люди.

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Понівечені автівки. Фото: Новини.LIVE

Одна з мешканок будинку, Ліда, яка постраждала через атаку, розповіла про момент вибуху.

У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж - фото 4
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

За її словами, сама квартира серйозно не постраждала, однак вікна помешкання виходять у бік місця удару.

"У нас тільки що все в пилі, момент вибуху, і двері відкрили, і собака побігла", — розповіла жінка.

У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж - фото 5
Екстрені служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Після вибуху вона насамперед почала шукати свого собаку, який вибіг із квартири. Ліда зазначила, що про загиблих і постраждалих чула, однак особисто цього не бачила.

У Харкові через удар КАБа зруйнована п’ятиповерхівка: фоторепортаж - фото 6
Понівечена автівка. Фото: Новини.LIVE

Жінка також додала, що загалом її квартира залишилася придатною для проживання.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули люди та є численні поранені. Керівник Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів, що серед травмованих медики фіксували уламкові поранення, вторинні травми та ситуаційні реакції, а всіх постраждалих доправили до лікарень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 жовтня російські війська завдали по Харкову щонайменше трьох ударів керованими авіабомбами. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що на місці атаки триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами станції технічного обслуговування можуть перебувати люди.

Харків рятувальники війна в Україні загиблі КАБ атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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