В Харькове возле супермаркета прогремел взрыв: есть пострадавший

Пожар в результате взрыва возле одного из супермаркетов в Харькове 29 апреля 2026 года. Фото: кадр из видео

В среду вечером, 29 апреля, в Харькове возле супермаркета прогремел взрыв. Предварительно, сдетонировал военный пикап с боеприпасами. В результате инцидента есть по меньшей мере один пострадавший.

Об этом информирует журналист Новини.LIVE Евгений Пушкарев.

Мощный взрыв в Харькове 29 апреля: пострадал мужчина

Сегодня вечером, 29 апреля, в Харькове возле супермаркета прогремел взрыв. Инцидент произошел на стоянке возле магазина сети "АТБ" на проспекте Победы.

По предварительным данным, взорвался военный пикап, в котором могли находиться боеприпасы. Очевидцы сообщают, что сначала автомобиль загорелся, после чего началась одиночная детонация, которая впоследствии завершилась мощным взрывом.

В результате инцидента повреждены близлежащие жилые дома — взрывной волной выбиты окна в многоэтажках. Также, по предварительной информации, повреждены по меньшей мере девять автомобилей.

Читайте также:

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате взрыва пострадал мужчина, который в этот момент проходил рядом.

Сейчас на месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Произошел взрыв машины, которая была припаркована возле одного из супермаркетов города Харькова. Она полностью сгорела. Сейчас работают взрывотехники, выясняем причину этой трагедии, потому что частично разбит супермаркет. Находились люди в супермаркете. Это было время, когда очень много людей заходят, покупают продукты питания.

К счастью, мы не имеем погибших, но есть один человек, который пострадал", —прокомментировал Терехов.

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 29 апреля российские войска атаковали Харьков дронами, под ударом оказались несколько районов города. В результате обстрела повреждены жилые дома, гипермаркет и транспорт. В некоторых локациях возникли пожары.

Новини.LIVE также сообщали, что 29 апреля российский дрон попал в автозаправочную станцию в одном из районов Харькова. Раздавались взрывы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.