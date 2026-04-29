РФ атаковала Харьков дронами: повреждены дома и гипермаркет

Спасатели.

Россияне в ночь с 28 на 29 апреля атаковали Харьков дронами. Под ударами оказались несколько районов, в результате чего повреждены дома, гипермаркет и авто.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

Первые последствия атаки РФ по Харькову

В своих Telegram-каналах мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировали, что под ударами оказались Основянский, Немышлянский, Слободской и Индустриальный районы.

Основянский район

По словам Терехова, одно из попаданий в Основянском районе было по инфраструктурному объекту. Впоследствии Синегубов сообщил, что здесь вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.

"Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса — последствия вражеского обстрела в Основянском районе Харькова. Пока без пострадавших", — написал глава ОВА.

Немышлянский район

Согласно постам Терехова, в этом районе из-за попадания дрона в дерево, повреждено около 10 частных домов. Кроме того, пострадал один человек. Также было известно, что зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Слободской районы

Мэр Игорь Терехов рассказывал, что в Слободском районе тоже произошло попадание БпЛА. Из-за этого в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом прилета, были выбиты окна.

Относительно Индустриального района, последствия атаки уточняются.

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 25 апреля россияне атаковали Харьков дронами и баллистикой, из-за чего в городе были повреждены дома и транспортная инфраструктура.

Также мы писали, что утром 21 апреля оккупанты тоже ударили по Харькову. Вражеский беспилотник попал в админздание в Шевченковском районе.