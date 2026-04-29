Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
РФ атаковала Харьков дронами: повреждены дома и гипермаркет

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 02:17
Спасатели. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKHARKIV

Россияне в ночь с 28 на 29 апреля атаковали Харьков дронами. Под ударами оказались несколько районов, в результате чего повреждены дома, гипермаркет и авто.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Харьковского горсовета.

Первые последствия атаки РФ по Харькову

В своих Telegram-каналах мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировали, что под ударами оказались Основянский, Немышлянский, Слободской и Индустриальный районы.

Основянский район

По словам Терехова, одно из попаданий в Основянском районе было по инфраструктурному объекту. Впоследствии Синегубов сообщил, что здесь вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.

"Повреждено остекление окон гипермаркета, автомобиль и два автобуса — последствия вражеского обстрела в Основянском районе Харькова. Пока без пострадавших", — написал глава ОВА.

Читайте также:

Немышлянский район

Согласно постам Терехова, в этом районе из-за попадания дрона в дерево, повреждено около 10 частных домов. Кроме того, пострадал один человек. Также было известно, что зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Слободской районы

Мэр Игорь Терехов рассказывал, что в Слободском районе тоже произошло попадание БпЛА. Из-за этого в многоквартирных домах, расположенных рядом с местом прилета, были выбиты окна.

Относительно Индустриального района, последствия атаки уточняются.

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 25 апреля россияне атаковали Харьков дронами и баллистикой, из-за чего в городе были повреждены дома и транспортная инфраструктура.

Также мы писали, что утром 21 апреля оккупанты тоже ударили по Харькову. Вражеский беспилотник попал в админздание в Шевченковском районе.

Харьков обстрелы пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации