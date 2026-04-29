Харків У Харкові біля супермаркету пролунав вибух: є постраждалий

У Харкові біля супермаркету пролунав вибух: є постраждалий

Дата публікації: 29 квітня 2026 22:20
Пожежа внаслідок вибуху біля одного із супермаркетів у Харкові 29 квітня 2026 року. Фото: кадр з відео

У середу ввечері, 29 квітня, у Харкові біля супермаркету пролунав вибух. Попередньо, здетонував військовий пікап із боєприпасами. Внаслідок інциденту є щонайменше один постраждалий.

Про це інформує журналіст Новини.LIVE Євген Пушкарьов.

Потужний вибух у Харкові 29 квітня: постраждав чоловік

Сьогодні ввечері, 29 квітня, у Харкові біля супермаркету пролунав вибух. Інцидент стався на стоянці поблизу магазину мережі "АТБ" на проспекті Перемоги.

За попередніми даними, вибухнув військовий пікап, у якому могли перебувати боєприпаси. Очевидці повідомляють, що спочатку автомобіль загорівся, після чого почалася поодинока детонація, яка згодом завершилася потужним вибухом.

Унаслідок інциденту пошкоджено прилеглі житлові будинки — вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках. Також, за попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше дев’ять автомобілів.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вибуху постраждав чоловік, який у цей момент проходив поруч.

Наразі на місці працюють екстрені служби, обставини події встановлюються.

"Відбувся вибух автівки, яка була припаркована біля одного з супермаркетів міста Харкова.  Вона вщент згоріла. Зараз працюють вибухотехніки.З'ясовуємо причину цієї трагедії, бо частково розтрощений супермаркет. Перебували люди в супермаркеті. Це був час, коли дуже багато людей заходять, купують продукти харчування.

На щастя, ми не маємо загиблих, але маємо одну людину, яка постраждала", — прокоментував Терехов.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 29 квітня російські війська атакували Харків дронами, під ударом опинилися кілька районів міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, гіпермаркет і транспорт. У деяких локаціях виникли пожежі.

Новини.LIVE також повідомляли, що 29 квітня російський дрон влучив у автозаправну станцію в одному з районів Харкова. Лунали вибухи. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Харків вибух Ігор Терехов
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
