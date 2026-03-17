У Харкові зросли ціни на пальне: дизель подорожчав на 1,04 грн

17 березня зросли середні ціни на пальне в Харківській області. В регіоні подорожчали бензин А-95+, А-95, дизельне пальне та автогаз. Найбільше за добу додав у ціні дизель — понад одну гривню за літр. Бензин А-92 залишився без змін.

Скільки коштує паливо в Харкові та області 17 березня

Наразі середні ціни на пальне такі:

А-95+ — 72,60 грн;

А-95 — 68,98 грн;

А-92 — 65,97 грн;

ДП — 76,48 грн;

Автогаз — 43,27 грн.

Порівняно з 16 березня, А-95+ подорожчав на 37 копійок, А-95 — на 22 копійки, ДП — на 1,04 грн, автогаз — на 62 копійки. Водночас А-92 залишився без змін.

Ціни на популярних АЗС Харківської області

А-95+

Marshal — 71,99 гривень;

Motto — 68,98 гривень;

Ovis — 71,99 гривень;

SOCAR — 73,99 гривень;

UPG — 71,90 гривень;

WOG — 74,99 гривень;

ОККО — 74,99 гривень;

Укрнафта — 71,99 гривень.

А-95

Marshal — 68,99 гривень;

Motto — 68,98 гривень;

Ovis — 68,99 гривень;

Rodnik — 66,99 гривень;

SOCAR — 70,99 гривень;

SUN OIL — 67,99 гривень;

U.GO — 67,90 гривень;

UPG — 68,90 гривень;

WOG — 71,99 гривень;

БРСМ-Нафта — 67,99 гривень;

ОККО — 71,99 гривень;

Укрнафта — 68,99 гривень.

А-92

Ovis — 65,99 гривень;

U.GO — 64,90 гривень;

Укрнафта — 65,99 гривень.

ДП

AMIC — 76,99 гривень;

Marshal — 74,99 гривень;

Motto — 74,98 гривень;

Ovis — 79,99 гривень;

Rodnik — 68,99 гривень;

SOCAR — 79,99 гривень;

SUN OIL — 73,99 гривень;

U.GO — 72,90 гривень;

UPG — 78,90 гривень;

WOG — 80,99 гривень;

БРСМ-Нафта — 74,99 гривень;

ОККО — 80,99 гривень;

Укрнафта — 74,99 гривень.

Газ

AMIC — 41,49 гривень;

Marshal — 41,79 гривень;

Motto — 42,48 гривень;

Ovis — 42,99 гривень;

Rodnik — 41,99 гривень;

SOCAR — 45,98 гривень;

SUN OIL — 41,99 гривень;

U.GO — 40,90 гривень;

UPG — 44,40 гривень;

WOG — 45,98 гривень;

БРСМ-Нафта — 41,99 гривень;

ОККО — 45,99 гривень;

Укрнафта — 41,99 гривень.

