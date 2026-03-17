У Харкові зросли ціни на пальне: дизель подорожчав на 1,04 грн
17 березня зросли середні ціни на пальне в Харківській області. В регіоні подорожчали бензин А-95+, А-95, дизельне пальне та автогаз. Найбільше за добу додав у ціні дизель — понад одну гривню за літр. Бензин А-92 залишився без змін.
Новини.LIVE розповідає про ціни на пальне у Харкові 17 березня.
Скільки коштує паливо в Харкові та області 17 березня
Наразі середні ціни на пальне такі:
- А-95+ — 72,60 грн;
- А-95 — 68,98 грн;
- А-92 — 65,97 грн;
- ДП — 76,48 грн;
- Автогаз — 43,27 грн.
Порівняно з 16 березня, А-95+ подорожчав на 37 копійок, А-95 — на 22 копійки, ДП — на 1,04 грн, автогаз — на 62 копійки. Водночас А-92 залишився без змін.
Ціни на популярних АЗС Харківської області
А-95+
- Marshal — 71,99 гривень;
- Motto — 68,98 гривень;
- Ovis — 71,99 гривень;
- SOCAR — 73,99 гривень;
- UPG — 71,90 гривень;
- WOG — 74,99 гривень;
- ОККО — 74,99 гривень;
- Укрнафта — 71,99 гривень.
А-95
- Marshal — 68,99 гривень;
- Motto — 68,98 гривень;
- Ovis — 68,99 гривень;
- Rodnik — 66,99 гривень;
- SOCAR — 70,99 гривень;
- SUN OIL — 67,99 гривень;
- U.GO — 67,90 гривень;
- UPG — 68,90 гривень;
- WOG — 71,99 гривень;
- БРСМ-Нафта — 67,99 гривень;
- ОККО — 71,99 гривень;
- Укрнафта — 68,99 гривень.
А-92
- Ovis — 65,99 гривень;
- U.GO — 64,90 гривень;
- Укрнафта — 65,99 гривень.
ДП
- AMIC — 76,99 гривень;
- Marshal — 74,99 гривень;
- Motto — 74,98 гривень;
- Ovis — 79,99 гривень;
- Rodnik — 68,99 гривень;
- SOCAR — 79,99 гривень;
- SUN OIL — 73,99 гривень;
- U.GO — 72,90 гривень;
- UPG — 78,90 гривень;
- WOG — 80,99 гривень;
- БРСМ-Нафта — 74,99 гривень;
- ОККО — 80,99 гривень;
- Укрнафта — 74,99 гривень.
Газ
- AMIC — 41,49 гривень;
- Marshal — 41,79 гривень;
- Motto — 42,48 гривень;
- Ovis — 42,99 гривень;
- Rodnik — 41,99 гривень;
- SOCAR — 45,98 гривень;
- SUN OIL — 41,99 гривень;
- U.GO — 40,90 гривень;
- UPG — 44,40 гривень;
- WOG — 45,98 гривень;
- БРСМ-Нафта — 41,99 гривень;
- ОККО — 45,99 гривень;
- Укрнафта — 41,99 гривень.
Останні новини Харківщини
Росіяни прагнуть поновити наступ на Харківщині, зокрема, в районі Куп'янська. Водночас весняна повінь на річці Оскіл зіпсувала плани окупантів — вони фактично залишилися без логістики.
У Харкові 16 березня російські безпілотники вдарили по Шевченківському району та ділянці на межі Київського і Шевченківського районів Харкова. Є постраждалий.
