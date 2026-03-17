Харків У Харкові зросли ціни на пальне: дизель подорожчав на 1,04 грн

У Харкові зросли ціни на пальне: дизель подорожчав на 1,04 грн

Дата публікації: 17 березня 2026 15:44
У Харкові зросли ціни на пальне: дизель подорожчав на 1,04 грн
Ціни на АЗС Харкова. Фото: Новини.LIVE

17 березня зросли середні ціни на пальне в Харківській області. В регіоні подорожчали бензин А-95+, А-95, дизельне пальне та автогаз. Найбільше за добу додав у ціні дизель — понад одну гривню за літр. Бензин А-92 залишився без змін.

Новини.LIVE розповідає про ціни на пальне у Харкові 17 березня.

Реклама
Скільки коштує паливо в Харкові та області 17 березня

Середні ціни на пальне на Харківщині
Середні ціни на пальне в Харкові та області. Фото: скриншот

Наразі середні ціни на пальне такі:

  • А-95+ — 72,60 грн;
  • А-95 — 68,98 грн;
  • А-92 — 65,97 грн;
  • ДП — 76,48 грн;
  • Автогаз — 43,27 грн.

Порівняно з 16 березня, А-95+ подорожчав на 37 копійок, А-95 — на 22 копійки, ДП — на 1,04 грн, автогаз — на 62 копійки. Водночас А-92 залишився без змін.

Ціни на популярних АЗС Харківської області

Ціни на різних АЗС Харківщини
Ціни на популярних АЗС Харківщини. Фото: скриншот

А-95+

  • Marshal — 71,99 гривень;
  • Motto — 68,98 гривень;
  • Ovis — 71,99 гривень;
  • SOCAR — 73,99 гривень;
  • UPG — 71,90 гривень;
  • WOG — 74,99 гривень;
  • ОККО — 74,99 гривень;
  • Укрнафта — 71,99 гривень.

А-95

  • Marshal — 68,99 гривень;
  • Motto — 68,98 гривень;
  • Ovis — 68,99 гривень;
  • Rodnik — 66,99 гривень;
  • SOCAR — 70,99 гривень;
  • SUN OIL — 67,99 гривень;
  • U.GO — 67,90 гривень;
  • UPG — 68,90 гривень;
  • WOG — 71,99 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 67,99 гривень;
  • ОККО — 71,99 гривень;
  • Укрнафта — 68,99 гривень.

А-92

  • Ovis — 65,99 гривень;
  • U.GO — 64,90 гривень;
  • Укрнафта — 65,99 гривень.

ДП

  • AMIC — 76,99 гривень;
  • Marshal — 74,99 гривень;
  • Motto — 74,98 гривень;
  • Ovis — 79,99 гривень;
  • Rodnik — 68,99 гривень;
  • SOCAR — 79,99 гривень;
  • SUN OIL — 73,99 гривень;
  • U.GO — 72,90 гривень;
  • UPG — 78,90 гривень;
  • WOG — 80,99 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 74,99 гривень;
  • ОККО — 80,99 гривень;
  • Укрнафта — 74,99 гривень.

Газ

  • AMIC — 41,49 гривень;
  • Marshal — 41,79 гривень;
  • Motto — 42,48 гривень;
  • Ovis — 42,99 гривень;
  • Rodnik — 41,99 гривень;
  • SOCAR — 45,98 гривень;
  • SUN OIL — 41,99 гривень;
  • U.GO — 40,90 гривень;
  • UPG — 44,40 гривень;
  • WOG — 45,98 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 41,99 гривень;
  • ОККО — 45,99 гривень;
  • Укрнафта — 41,99 гривень.

Останні новини Харківщини

Росіяни прагнуть поновити наступ на Харківщині, зокрема, в районі Куп'янська. Водночас весняна повінь на річці Оскіл зіпсувала плани окупантів — вони фактично залишилися без логістики.

У Харкові 16 березня російські безпілотники вдарили по Шевченківському району та ділянці на межі Київського і Шевченківського районів Харкова. Є постраждалий.

Дмитро Крючков - редактор, Харків
Автор:
Дмитро Крючков
