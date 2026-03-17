Военный заявил, что наводнение сорвало логистику РФ возле Купянска

Военный Станислав Кочерга. Фото: Facebook/NGUmainpage

Россияне стремятся возобновить наступление на Харьковщине, в частности, в районе Купянска. В то же время весеннее наводнение на реке Оскол испортило планы оккупантов. Они фактически остались без логистики.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель командира батальона беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Станислав Кочерга.

Весеннее наводнение отрезало логистику россиян

По словам военного, ситуация по всей линии фронта в районе Купянска достаточно сложная. Россияне готовятся к наступательным действиям. Враг активно работает по передовым позициям украинских защитников своими средствами БпЛА. Также россияне целятся на логистику.

В то же время с началом марта погода на Харьковщине начала способствовать оттепели. Из-за этого оккупанты имеют значительные проблемы.

"После марта, в целом, все достаточно неплохо подсохло, можно ездить. Но для нашего врага есть неприятные новости: река Оскол, которая разграничивает левый и правый берег, разлилась, стала более объемной. Соответственно, мы прилагаем усилия, чтобы ловить врага, который пытается переплыть эту реку", — пояснил военный.

Кочерга добавил, что для украинских защитников такая ситуация играет на пользу. Он отметил, что весеннее наводнение значительно усложнило логистику РФ.

"Река разграничивает вражеский тыл и вражеские передовые позиции, соответственно, врагу сложнее проводить логистическое обеспечение, пополнять свои передовые позиции личным составом, проводить эвакуацию им гораздо сложнее. И для нас есть очень хорошие возможности ловить врага во время этих движений и уничтожать", — отметил военный.

Обстрелы Харьковской области

Россияне продолжают наносить удары по Харьковской области. В частности, в ночь на 14 марта оккупанты атаковали пригородный поезд. Машинист и его помощник получили ранения.

Кроме того, россияне ударили по селу Большая Бабка Чугуевского района. Когда на ликвидацию последствий прибыли спасатели, оккупанты атаковали еще раз. Враг целенаправленно ударил дроном по пожарному автомобилю.

Также под российский обстрел попал рейсовый автобус в Харьковской области. В результате атаки россиян погиб водитель транспортного средства. Еще три человека получили ранения.