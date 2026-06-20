В Харькове мужчина напал на людей: известно о трёх пострадавших

Правоохранители работают на месте происшествия. Иллюстративное фото: Полиция Харьковской области

В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на людей в Холодногорском районе. Инцидент произошел вечером 20 июня в одном из торговых киосков. В результате инцидента пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области в субботу, 20 июня.

В Харькове мужчина напал на людей: есть раненые

Полиция Харьковской области сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в дерзком нападении на людей в Холодногорском районе Харькова.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 июня около 17:30. Предварительно установлено, что 22-летний уроженец Черкасс ворвался в торговый киоск, где осколком разбитой бутылки нанес телесные повреждения мужчине, после чего ударил продавщицу кулаком по голове.

Далее, как отмечается, во время побега с места происшествия нападавший ударил ногой по лицу проходящую мимо пожилую женщину.

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По состоянию на 21:45 известно о трёх пострадавших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В полиции сообщили, что оперативно установили местонахождение предполагаемого нападавшего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация — ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Скриншот сообщения Полиции Харьковской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что на севере Харьковской области украинские военные обнаружили и уничтожили замаскированный российский танк. Сначала вражеская техника открыла огонь по позициям Сил обороны, после чего оккупанты пытались спрятать её в тылу. Цель была поражена FPV-дронами, которые поразили танк и уничтожили его.

Новини.LIVE также писали, что 20 июня 2026 года в Харькове российская авиабомба попала в жилой дом в Холодногорском районе. В результате удара погиб 76-летний мужчина, ещё восемь человек получили ранения, среди них — ребёнок.