У Харкові чоловік напав на людей: відомо про трьох постраждалих

Правоохоронці працюють на місці інциденту. Ілюстративне фото: Поліція Харківщини

У Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на людей у Холодногірському районі. Інцидент стався ввечері 20 червня в одному з торговельних кіосків. Унаслідок події постраждали троє осіб, їм надають медичну допомогу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Поліції Харківської області у суботу, 20 червня.

У Харкові чоловік напав на людей: є поранені

Поліція Харківської області повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють у зухвалому нападі на людей у Холодногірському районі Харкова.

За даними правоохоронців, інцидент стався 20 червня близько 17:30. Попередньо встановлено, що 22-річний уродженець Черкас увірвався до торговельного кіоску, де уламком розбитої пляшки завдав тілесних ушкоджень чоловіку, після чого вдарив продавчиню кулаком у голову.

Далі, як зазначається, під час втечі з місця події нападник ударив ногою в обличчя літню жінку, яка проходила повз.

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Станом на 21:45 відомо про трьох постраждалих. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

У поліції повідомили, що оперативно встановили місцеперебування ймовірного нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація — ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Слідчі дії тривають.

Скриншот повідомлення Поліції Харківщини/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на півночі Харківщини українські військові виявили та знищили замаскований російський танк. Спочатку ворожа техніка відкрила вогонь по позиціях Сил оборони, після чого окупанти намагалися сховати її в тилу. По цілі відпрацювали FPV-дрони, які уразили танк і знищили його.

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