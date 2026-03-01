Мужчина в Харькове наворовал тепловых счетчиков с подвалов на 50 тысяч гривен

Видео
Дата публикации 1 марта 2026 14:12
Задержанный мужчина. Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему жителю города, которого считают причастным к хищению оборудования, обеспечивающего учет тепловой энергии в многоэтажках. Ущерб коммунальному предприятию оценили более чем в 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Новини.LIVE.

Демонтировал счетчики тепловой энергии

В конце ноября 2025 года мужчина неоднократно проникал в подвальные помещения многоэтажек в Слободском районе и демонтировал узлы учета тепловой энергии, принадлежащих КП "Харьковские тепловые сети".

По данным следствия, общая сумма нанесенного ущерба составляет более 50 тысяч гривен.

Сообщение полиции о поимке вора в Харькове
Скриншот сообщения полиции Харьковской области

Следователи отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры сообщили 24-летнему харьковчанину о подозрении в краже.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о чиновнице, которая нанесла ущерб бюджету Харькова на сотни тысяч гривен из-за переплаты на закупке генератора.

Также сообщали о миллионах убытков на злоупотреблениях полномочиями во время ремонта дорог под Харьковом. Инженер получил подозрение.

Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
