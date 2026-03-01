Мужчина в Харькове наворовал тепловых счетчиков с подвалов на 50 тысяч гривен

Задержанный мужчина. Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 24-летнему жителю города, которого считают причастным к хищению оборудования, обеспечивающего учет тепловой энергии в многоэтажках. Ущерб коммунальному предприятию оценили более чем в 50 тысяч гривен.



Демонтировал счетчики тепловой энергии

В конце ноября 2025 года мужчина неоднократно проникал в подвальные помещения многоэтажек в Слободском районе и демонтировал узлы учета тепловой энергии, принадлежащих КП "Харьковские тепловые сети".

По данным следствия, общая сумма нанесенного ущерба составляет более 50 тысяч гривен.

Следователи отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры сообщили 24-летнему харьковчанину о подозрении в краже.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

