У Харкові чоловік крав теплові лічильники — збитки 50 тисяч гривень

У Слобідському районі Харкова 24-річний місцевий житель демонтував вузли обліку теплової енергії з підвалів житлових будинків. Сума збитків перевищила 50 тисяч гривень.



Демонтував лічильники теплової енергії

Наприкінці листопада 2025 року чоловік неодноразово проникав до підвальних приміщень багатоповерхівок у Слобідському районі та демонтував вузли обліку теплової енергії, які належать КП "Харківські теплові мережі".

За даними слідства, загальна сума завданих збитків становить понад 50 тисяч гривень.

Слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили 24-річному харків’янину про підозру у крадіжці.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

