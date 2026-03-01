Відео
Головна Харків У Харкові чоловік накрав теплових лічильників на 50 тисяч гривень

У Харкові чоловік накрав теплових лічильників на 50 тисяч гривень

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 14:12
У Харкові чоловік крав теплові лічильники — збитки 50 тисяч гривень
Затриманий чоловік. Фото: поліція Харьківської області

У Слобідському районі Харкова 24-річний місцевий житель демонтував вузли обліку теплової енергії з підвалів житлових будинків. Сума збитків перевищила 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає Новини.LIVE.

Демонтував лічильники теплової енергії

Наприкінці листопада 2025 року чоловік неодноразово проникав до підвальних приміщень багатоповерхівок у Слобідському районі та демонтував вузли обліку теплової енергії, які належать КП "Харківські теплові мережі".

Читайте також:

За даними слідства, загальна сума завданих збитків становить понад 50 тисяч гривень.

Поліція розповіла про злочин із розкраданням лічильників
Скриншот повідомлення поліції Харківської області

Слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили 24-річному харків’янину про підозру у крадіжці.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали про посадовицю, яка завдала збитків бюджету Харкова на сотні тисяч гривень через переплату на закупівлі генератора.

Також повідомляли про мільйони збитків на зловживання під час ремонту доріг під Харковом. Інженер отримав підозру.

збитки Харків крадіжка поліція злочин
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
