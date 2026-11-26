Задержан подозреваемый. Фото: ssu.gov.ua

После убийства майора ВСУ в Харькове правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления по заказу российских спецслужб. По данным следствия, за убийство украинского офицера ему пообещали 15 тысяч долларов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Что известно об убийстве майора ВСУ в Харькове

Военнослужащего застрелили вечером 22 ноября на территории жилого района Харькова. Майор ВСУ находился в городе в служебной командировке. По предварительным данным следствия, его заманили на место преступления под предлогом свидания с девушкой.

Мужчина получил три огнестрельных ранения из пистолета Макарова в спину и затылок. От полученных травм он скончался на месте.

В течение трёх суток правоохранители установили личность предполагаемого исполнителя. Им оказался 23-летний житель Могилёва-Подольского Винницкой области, которого задержали на территории региона.

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Как российские спецслужбы завербовали подозреваемого

По информации СБУ, осенью мужчина искал лёгкий заработок в Telegram-каналах, где с ним связались представители российских спецслужб.

Для выполнения заказа подозреваемый прибыл в Харьков за два дня до преступления. Он арендовал квартиру в районе, указанном российским куратором, и заранее осмотрел место будущего убийства.

Во время нападения мужчина поддерживал видеосвязь с представителем РФ, который дистанционно координировал его действия. После убийства он избавился от оружия, сменил одежду и уехал из города.

Какое наказание грозит задержанному

По данным СБУ, задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления, в частности кражи, и недавно освободился из мест лишения свободы.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о пунктах 6, 11 и 12 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Новини.LIVE сообщали о стрельбе в харьковском районе Новая Бавария, в результате чего возле школы № 65 погиб мужчина. Сообщение о выстрелах поступило в полицию вечером 22 ноября, после чего правоохранители объявили спецоперацию и начали розыск причастных к убийству.

Также в Харькове разоблачили 59-летнего гражданина России, который распространял пророссийские сообщения в Telegram. По данным СБУ, он призывал к изменению территориальных границ Украины, оправдывал российскую агрессию и восхвалял оккупантов.