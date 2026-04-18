Главная Харьков В Харькове завтра будут дожди: как изменится температура воздуха

В Харькове завтра будут дожди: как изменится температура воздуха

Дата публикации 18 апреля 2026 13:54
Погода в Харькове 19 апреля — в городе будут дожди
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 19 апреля будет дождливая погода. Кроме того, в течение дня ожидается ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+14 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Какой будет погода в Харькове 19 апреля

Синоптики рассказали, что завтра в течение дня будет облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, но днем без существенных осадков. Также ожидается северный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха в Харькове ночью будет колебаться в пределах +5...+7 °С, а днем поднимется до +11...+13 °С. В то же время в области ночью будет +4...+9 °С, а днем столбики термометров будут показывать +9...+14 °С.

Погода в Харкові на 19 квітня
Прогноз погоды на 19 апреля в Харькове. Фото: скриншот/ sinoptik

В то же время синоптики предупреждают, что 19 апреля на Харьковщине сохраняется пожарная опасность.

Пожежна небезпека в Харкові 19 квітня
Пожарная опасность в Харьковской области 19 апреля

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня в Харькове также ожидается дождливая погода. Температура воздуха в течение дня будет +10...+15 °С.

Также мы писали, что 17 апреля россияне ударили по Холодногорскому району в Харькове. Оккупанты выпустили по городу настоящий "рой" аппаратов различных модификаций.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
