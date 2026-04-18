Погода у Харкові 19 квітня — у місті будуть дощі

У Харкові завтра будуть дощі: як зміниться температура повітря
У Харкові та Харківській області 19 квітня буде дощова погода. Крім того, упродовж дня очікується вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +9...+14 °С.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Якою буде погода у Харкові 19 квітня
Синоптики розповіли, що завтра упродовж дня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий дощ, але вдень без істотних опадів. Також очікується північний вітер з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря в Харкові вночі коливатиметься в межах +5...+7 °С, а вдень підніметься до +11...+13 °С. Водночас в області вночі буде +4...+9 °С, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +9...+14 °С.
Водночас синоптики попереджають, що 19 квітня на Харківщині зберігається пожежна небезпека.
Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні у Харкові також очікується дощова погода. Температура повітря упродовж дня буде +10...+15 °С.
