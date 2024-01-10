В Харькове слышны взрывы — горожане прячутся в укрытиях
В Харькове сообщают о взрывах. Захватчики обстреливают город ракетами С-300. В Харьковской и Сумской областях идет воздушная тревога.
Об этом сообщили в полиции Харькова.
Россияне обстреливают Харьков
В Харькове сообщают о взрывах. Жителей города призывают находиться в укрытиях.
Полиция также призывает сообщать о попадании вражеских снарядов на линию 102.
Информацию о взрывах подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В Сумской и Харьковской области идет воздушная тревога.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину. Всего с начала войны на деоккупированных территориях Украины уничтожено более 460 тысяч взрывоопасных предметов.
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