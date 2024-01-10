В Харькове слышны взрывы — горожане прячутся в укрытиях

Взрыв в ночном городе. Фото: t.me/Crimeanwind

В Харькове сообщают о взрывах. Захватчики обстреливают город ракетами С-300. В Харьковской и Сумской областях идет воздушная тревога.

Об этом сообщили в полиции Харькова.

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В Харькове сообщают о взрывах. Жителей города призывают находиться в укрытиях.

Полиция также призывает сообщать о попадании вражеских снарядов на линию 102.

Информацию о взрывах подтвердил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В Сумской и Харьковской области идет воздушная тревога.

Карта воздушных тревог Украины. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области саперы обнаружили и обезвредили еще одну противотранспортную мину. Всего с начала войны на деоккупированных территориях Украины уничтожено более 460 тысяч взрывоопасных предметов.