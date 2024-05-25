В Харькове жителей призвали закрыть окна — какая опасность

Облако дыма над гипермаркетом. Фото: ГСЧС

В Харькове областная военная администрация призвала горожан закрыть все окна. Это обусловлено тем, что пожар продолжается, горят пластик и строительные материалы. Это представляет опасность для людей.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона в субботу, 25 мая.

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Опасность для харьковчан

"О вредности у нас информации нет, кроме общей. Продолжается пожар, горит пластик, строительные материалы. Конечно, наверное, ущерб есть", — отметил Синегубов.

Он также добавил, что в настоящее время известно о двух погибших, еще 24 человека получили ранения. Также есть люди, которые считаются пропавшими без вести.

"Нам известно, что они находились в этом торговом центре, но на связь они не выходят", — сообщил Синегубов.

Он также добавил, что пожаром охвачено около 3 000 метров. Все службы экстренной службы работают на месте.

Ранее мы сообщали, что в Харькове на месте попадания российской управляемой авиационной бомбы разгорается сильный пожар. Следует ожидать увеличения количества погибших и пострадавших.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.