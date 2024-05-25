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В Харкові мешканців закликали позачиняти вікна — яка небезпека

25 травня 2024 20:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Харкові мешканців закликали позачиняти вікна — яка небезпека
Хмара диму над гіпермаркетом. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові обласна військова адміністрація закликала містян зачинити всі вікна. Це зумовлено тим, що пожежа триває, палають пластик та будівельні матеріали. Це небезпечно для людей.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону у суботу, 25 травня.

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"Щодо шкідливості у нас інформації немає, окрім загальної. Триває пожежа, горить пластик, будівельні матеріали. Звичайно, напевно, шкода є", — зазначив Синєгубов. 

Він також додав, що наразі відомо про двох загиблих, ще 24 особи отримали поранення. Також є люди, яких вважають зниклими безвісті.

"Нам відомо, що вони перебували в цьому торговельному центрі, але на звʼязок вони не виходять", — повідомив Синєгубов.

Він також додав, що наразі пожежею охоплено близько 3 000 метрів. Усі екстрені служби працюють на місці.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові на місці влучання російської керованої авіаційної бомби палає сильна пожежа. Варто очікувати збільшення кількості загиблих і постраждалих.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

війна
Харків
Україна
обстріли
Олег Синєгубов
небезпека
ракетний удар

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