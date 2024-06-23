Серия взрывов в Харькове 23 июня - что произошло

Российский тяжелый истребитель Су-34 запускает управляемую авиабомбу. Фото: скриншот

В Харькове прозвучала серия из трех взрывов. Сообщается об авиаударе, а также в нескольких районах города пропал свет и водоснабжение.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.

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Скриншот сообщения местных Telegram-сообществ

Также сообщается, что из-за атаки в городе остановился метрополитен.

Скриншот сообщения местных Telegram-сообществ

Взрывы в городе также подтвердили глава ХОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Скриншот сообщения Терехова

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, ранее в Харькове днем, 23 июня, раздались взрывы из-за атакующих город ракет С-300.

Также в субботу, 22 июня, российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по городу четырьмя авиабомбами, в результате чего сообщалось о погибших и раненых.