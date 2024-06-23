Серия взрывов в Харькове 23 июня - что произошло

В Харькове прозвучала серия взрывов — оккупанты атакуют город
23 июня 2024 15:07
Российский тяжелый истребитель Су-34 запускает управляемую авиабомбу. Фото: скриншот
В Харькове прозвучала серия из трех взрывов. Сообщается об авиаударе, а также в нескольких районах города пропал свет и водоснабжение.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE в Харькове.
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Также сообщается, что из-за атаки в городе остановился метрополитен.
Взрывы в городе также подтвердили глава ХОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, ранее в Харькове днем, 23 июня, раздались взрывы из-за атакующих город ракет С-300.
Также в субботу, 22 июня, российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по городу четырьмя авиабомбами, в результате чего сообщалось о погибших и раненых.
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