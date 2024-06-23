Серія вибухів у Харкові 23 червня — що сталось

В Харкові пролунала серія вибухів — окупанти атакують місто
23 червня 2024 15:07
Російський важкий винищувач Су-34 запускає керовану авіабомбу. Фото: скриншот
В Харкові пролунала серія з трьох вибухів. Повідомляється про авіаудар, а також в декількох районах міста зникло світло та водопостачання.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.
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Також повідомляється, що через атаку в місті зупинився метрополітен.
Вибухи в місті також підтвердили глава ХОДА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, раніше у Харкові вдень, 23 червня, пролунали вибухи через ракети С-300, які атакували місто.
Також у суботу, 22 червня російські Повітряно-космічні сили завдали авіаудару по місту чотирма авіабомбами, внаслідок чого повідомлялося про загиблих та поранених.
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