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В Харкові пролунала серія вибухів — окупанти атакують місто

23 червня 2024 15:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Серія вибухів у Харкові 23 червня — що сталось
Російський важкий винищувач Су-34 запускає керовану авіабомбу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові пролунала серія з трьох вибухів. Повідомляється про авіаудар, а також в декількох районах міста зникло світло та водопостачання.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові. 

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Серія вибухів у Харкові

харків вибухи
Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Також повідомляється, що через атаку в місті зупинився метрополітен.

харків вибухи
Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Вибухи в місті також підтвердили глава ХОДА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

В Харкові пролунала серія вибухів — окупанти атакують місто - фото 3
Скриншот допису Терехова
харків вибухи авіаудар
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше у Харкові вдень, 23 червня, пролунали вибухи через ракети С-300, які атакували місто.

Також у суботу, 22 червня російські Повітряно-космічні сили завдали авіаудару по місту чотирма авіабомбами, внаслідок чого повідомлялося про загиблих та поранених.

Харків
вибух
Україна
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
винищувач
війна в Україні
авіабомба

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