Серія вибухів у Харкові 23 червня — що сталось

Російський важкий винищувач Су-34 запускає керовану авіабомбу. Фото: скриншот

В Харкові пролунала серія з трьох вибухів. Повідомляється про авіаудар, а також в декількох районах міста зникло світло та водопостачання.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у Харкові.

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Серія вибухів у Харкові

Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Також повідомляється, що через атаку в місті зупинився метрополітен.

Скриншот допису місцевих Telegram-спільнот

Вибухи в місті також підтвердили глава ХОДА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Скриншот допису Терехова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, раніше у Харкові вдень, 23 червня, пролунали вибухи через ракети С-300, які атакували місто.

Також у суботу, 22 червня російські Повітряно-космічні сили завдали авіаудару по місту чотирма авіабомбами, внаслідок чого повідомлялося про загиблих та поранених.