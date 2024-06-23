Вибухи в Харкові 23 червня — що відомо

Пуск батареї російських ЗРК С-300. Джерело: росЗМІ

У Харкові вдень, 23 червня пролунали вибухи. Повідомляють про пуски ракет С-300, які атакували місто.

Про це заявив глава оборони Харкова Сергій Мельник.

Читайте також:

Вибухи у Харкові

Як стало відомо, ракети летіли з Бєлгорода. Також додається, що вибухи пролунали за межами міста.

Скриншот допису однієї з місцевих Telegram-спільнот

Незадовго до цього у Повітряних силах попереджали про загрозу пуску балістичних ракет.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 13:58, карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Вибухи у Харкові — остання інформація

Нагадаємо, вчора, 22 червня російські Повітряно-космічні сили завдали авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами. На удар російських окупантів по місту відреагував президент України, Володимир Зеленський.

За словами мера міста, Ігоря Терехова, влучання трьох снарядів сталося поблизу міського автовокзалу на проспекті Гагаріна, ще один влучив в будинок. Він також додав, що Кремль зірвав випускний вечір харківських школярів, внаслідок чого діти були змушені його проводити в укритті.

Станом на сьогоднішній ранок, 23 червня, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у п'ятиповерхівку.