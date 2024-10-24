Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове раздались взрывы — регион под ударом arrow

В Харькове раздались взрывы — регион под ударом

24 октября 2024 21:17
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Взрывы в Харькове 24 октября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Харькове вечером в четверг, 24 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 24 октября

В 21:12 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары на Харьковщине. Он призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 21:14 в Харькове раздались взрывы.

Сообщение о взрыве в Харькове. Фото: скриншот
Сообщение о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В 21:16 руководитель Малоданиловской общины сообщил об обстреле. Он отметил отсутствие электроснабжения, информации о пострадавших пока нет.

Сообщение Александра Гололобова. Фото: скриншот
Сообщение Александра Гололобова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 октября российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.

Также в Киевской MBA сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.

Харьков взрыв война в Украине Харьковская область воздушная тревога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:43 Как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить — в ТЦК ответили

21:36 Магия Довбика помогла Роме обыграть Динамо в Лиге Европы

21:28 У Мудрика гол и две голевые передачи в матче за Челси — видео

21:17 В Харькове раздались взрывы — регион под ударом

21:15 В одном из штатов США началось голосование на выборах президента — видео

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

20:41 ГУР сообщило, что солдаты КНДР уже находятся в Курской области

20:35 Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

21:43 Как мобилизуют мужчин 50+ и куда направляют служить — в ТЦК ответили

21:36 Магия Довбика помогла Роме обыграть Динамо в Лиге Европы

21:28 У Мудрика гол и две голевые передачи в матче за Челси — видео

21:17 В Харькове раздались взрывы — регион под ударом

21:15 В одном из штатов США началось голосование на выборах президента — видео

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

20:41 ГУР сообщило, что солдаты КНДР уже находятся в Курской области

20:35 Украинцев ждут погодные сюрпризы — синоптики дали прогноз на завтра

20:14 Во Львовской области разоблачили врача, которая за деньги назначала инвалидность

20:07 Синоптики предупредили киевлян о погоде на завтра — к чему готовиться

20:03 Зеленский выступил на Конгрессе местных и региональных советов — что сказал

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре