В Харькове раздались взрывы — регион под ударом
В Харькове вечером в четверг, 24 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Харькове 24 октября
В 21:12 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары на Харьковщине. Он призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В 21:14 в Харькове раздались взрывы.
В 21:16 руководитель Малоданиловской общины сообщил об обстреле. Он отметил отсутствие электроснабжения, информации о пострадавших пока нет.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 24 октября российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.
Также в Киевской MBA сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.
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