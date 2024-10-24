Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG

В Харькове вечером в четверг, 24 октября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове 24 октября

В 21:12 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары на Харьковщине. Он призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В 21:14 в Харькове раздались взрывы.

Сообщение о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В 21:16 руководитель Малоданиловской общины сообщил об обстреле. Он отметил отсутствие электроснабжения, информации о пострадавших пока нет.

Сообщение Александра Гололобова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 октября российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Произошли попадания в районе магазина и местного рынка.

Также в Киевской MBA сообщили о последствиях дроновой атаки россиян на столицу.