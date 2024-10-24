В Харкові пролунали вибухи — регіон під ударом
У Харкові ввечері у четвер, 24 жовтня, прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові 24 жовтня
О 21:12 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти наносять удари на Харківщині. Він закликав залишатись в укриттях до завершення повітряної тривоги.
О 21:14 в Харкові пролунали вибухи.
О 21:16 керівник Малоданилівської громади повідомив про обстріл. Він зазначив, що відсутнє електропостачання, інформації про постраждалих наразі немає.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 24 жовтня російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Сталися влучання в районі магазину та місцевого ринку.
Також у Київській МВА повідомили про наслідки дронової атаки росіян на столицю.
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