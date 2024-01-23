В Харькове спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 21-летней женщины

Спасатели переносят тело погибшей. Фото: Новини.LIVE

В Харькове спасателям удалось извлечь из-под завалов тело женщины. Она погибла в результате российского обстрела города, произошедшего утром 23 января.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Читайте также:

Сообщение ГСЧС о теле женщины. Фото: скриншот

Россияне обстреляли Харьков

Сегодня, 23 января, российские захватчики совершили очередной ракетный обстрел Харькова. В результате обстрела в городе произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также в результате этого обстрела не обошлось без жертв. Работнику ГСЧС удалось извлечь из-под завалов тело женщины, которой был 21 год.

Спасатели переносят тело погибшей. Фото: Новини.LIVE

Работники ГСЧС обнаружили тело погибшей. Фото: Новини.LIVE

В общем, по предварительной информации от ГСЧС. в результате утренних ракетных обстрелов Харькова уже погибли шесть человек. Спасательные работы на месте попадания вражеских снарядов продолжаются.

Спасатели на месте попадания российской ракеты. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

В результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Кроме того, количество погибших в результате обстрела Харькова сегодня возросло. В больнице скончалась 59-летняя женщина, которая имела серьезные травмы.