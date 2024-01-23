В Харькове спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 21-летней женщины
В Харькове спасателям удалось извлечь из-под завалов тело женщины. Она погибла в результате российского обстрела города, произошедшего утром 23 января.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Россияне обстреляли Харьков
Сегодня, 23 января, российские захватчики совершили очередной ракетный обстрел Харькова. В результате обстрела в городе произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
Также в результате этого обстрела не обошлось без жертв. Работнику ГСЧС удалось извлечь из-под завалов тело женщины, которой был 21 год.
В общем, по предварительной информации от ГСЧС. в результате утренних ракетных обстрелов Харькова уже погибли шесть человек. Спасательные работы на месте попадания вражеских снарядов продолжаются.
Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
В результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.
Кроме того, количество погибших в результате обстрела Харькова сегодня возросло. В больнице скончалась 59-летняя женщина, которая имела серьезные травмы.
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