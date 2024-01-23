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Житель будинку у Харкові, куди влучила ракета, розповів про обстріл

23 січня 2024 12:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Житель будинку у Харкові, куди влучила ракета, розповів про обстріл
Рятувальники і поліцейські розбирають завали у Харкові. Фото: поліція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час ранкової ракетної атаки по Харкову жителі зруйнованих квартир ховалися, де бачили. Вибух був настільки гучний та потужний, що весь під'їзд багатоквартирного будинку вщент зруйнований. 

Про це розповів один із місцевих жителів у коментарі Новини.LIVE. 

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Мешканець зруйнованого будинку в Харкові Олег розповів, що вибух був дуже гучний. Його квартира розташована на третьому поверсі, куди сьогодні влучила ворожа ракета.

 

"Я ховався між двома стелями. Був перший вибух, потім другий, невеликий. А третій вже був дуже гучним. Бог помилував мене", — каже чоловік. 

На щастя, Олег та його близькі не постраждали. 

Як відомо, сьогодні зранку окупанти завдали по житлових районах Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів системами С-300, Х-32 та "Іскандерами".

"Станом на зараз відомо про трьох загиблих. 48 людей травмовано, з них 4 — діти та підлітки 10, 12, 14 і 17 років, їхній стан середній. Всіх потерпілих доставили до лікарень. Серед дорослих п'ятеро у важкому стані", — розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. 

Також відомо, що під завалами одного з будинків опинилася родина: чоловік жінка й дитина. Чоловіка врятовано, операція ДСНС триває. 

Ракетний обстріл Харкова 23 січня

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. В місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Харків
обстріли
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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