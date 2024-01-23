Майже 11 тисяч харків'ян залишилися без світла через ракетний удар по місту

Ліквідація наслідків ракетного удару у Харкові 23 січня. Фото: МВС України

Внаслідок ракетного удару по Харкову вранці, 23 січня, без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Про це повідомляє Міненерго.

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Повідомляється, що у Харкові сталося серйозне пошкодження інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу, внаслідок чого близько 11 тисяч мешканців залишилися без електропостачання.

Атака призвела до пошкодження трансформаторних підстанцій, розподільних вузлів та кабельних мереж. Крім того, обстріл призвів до відключення електрики в деяких населених пунктах Харківської області.

На додаток до цього було пошкоджено газопровід, внаслідок чого від газопостачання від'єднано 12 будинків.

"Загиблих та постраждалих серед працівників немає. Газовики працюють над усуненням пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні вночі та вранці росіяни завдали удару по Харкову ракетами Х-22. Внаслідок атаки загинули чотири особи, ще 42 особи постраждали, серед них є діти.

У місті зруйновані житлові будинки, є поранені та загиблі серед місцевих мешканців.

Наразі рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть бути люди.