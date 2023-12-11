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В Харькове в ДТП погибла семья волонтеров

11 декабря 2023 16:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове в ДТП погибла семья волонтеров
Волонтеры Артур и Дарья Виноградовы. Фото: Голос Липецкой общины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, 10 декабря, на Окружной дороге. В результате аварии погибла семья волонтеров Артур и Дарья Виноградовы.

Об этом сообщил помощник начальника ГУНП Украины в Харьковской области Вячеслав Марков.

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Смертельное ДТП в Харькове

Вчера в Харькове на Окружной дороге произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, еще два получили травмы. Произошло столкновение двух легковых авто, в результате которого погибла семья волонтеров, работавших в организации "Я спасен", Артур и Дарья Виноградовы. Отмечается, что на момент аварии женщина была беременна.

"Сегодня в ужасной аварии погибла молодая семья волонтеров, которые с самого начала войны доставляли гуманитарную помощь и эвакуировали сотни людей из самых опасных районов, постоянно находящихся под обстрелами. Завтра в 7 утра Артур также планировал выезжать на эвакуацию в Купянск. 27 лет, а Дарье 23. Они так нежно любили друг друга и ждали ребенка. Искренне сочувствую родителям погибших. Царство Небесное", — отметил Марков.

Убитые авто в результате ДТП
Разбитые авто в результате ДТП. Фото: Нацполиция

Очевидцы ДТП распространили в сети видео, где видно, что авто полностью уничтожены.

Стало известно, что семья Виноградовых направлялась в поселок Русская Лозовая под Харьковом. Они планировали вручить детям, проживающим в поселке новогодние подарки.

Обстоятельства ДТП выясняются и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в полиции сообщили, что в результате ДТП 27-летний водитель Hyundai Elantra и его 23-летняя жена погибли на месте. 37-летний водитель и 34-летний пассажир "Skoda Fabia" госпитализированы в больницу.

Добавим, вблизи Изюма Харьковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, 7 декабря. В результате аварии погибли шесть человек и еще пятеро травмированы.

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