Обещал за деньги помочь получить отсрочку – в Харькове задержали злоумышленника

Задержаный. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители задержали 29-летнего мужчину, предлагавшего за 1000 долларов "помощь" в получении поддельных отсрочек от мобилизации. Из них 100 долларов он брал за свои "услуги", а остальные якобы передавал работникам ТЦК для внесения фальшивых данных в реестры.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 9 августа.

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Продавал отсрочки

Мужчина уверял, что отсрочка продлится 12 месяцев из-за "заболевания", которое требует срочного лечения. Кроме того, он угрожал немедленной мобилизацией в случае отказа. Для изготовления поддельных документов требовались фотографии, копии паспорта и идентификационного кода.

После получения денег правонарушитель задержан. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде ареста. Также проверяется возможная связь подозреваемого с другими подобными преступлениями, а также идентификация всех участников схемы и клиентов.