Война в Украине — россияне ударили по учебному заведению в Харькове

Россияне ударили по университету в Харькове — есть пострадавшие
В Харькове 9 августа российские войска обстреляли одно из учебных заведений, нанеся значительные повреждения. Известно об одном пострадавшем. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 9 августа.
Россияне атаковали Харьков 9 августа
В пятницу, 9 августа, российские военные КАБами обстреляли Харьков. Как сообщили в ОВА, прилет был по Киевскому району Харькова, где повреждено здание одного из университетов. Пока известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают экстренные службы.
По данным Терехова, враг ударил по одному из учебных заведений города. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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