Война в Украине — россияне ударили по учебному заведению в Харькове

Спасатели ликвидируют разрушение в результате вражеских обстрелов. Иллюстративное фото: МВД

В Харькове 9 августа российские войска обстреляли одно из учебных заведений, нанеся значительные повреждения. Известно об одном пострадавшем. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 9 августа.

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В пятницу, 9 августа, российские военные КАБами обстреляли Харьков. Как сообщили в ОВА, прилет был по Киевскому району Харькова, где повреждено здание одного из университетов. Пока известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают экстренные службы.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

По данным Терехова, враг ударил по одному из учебных заведений города. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.