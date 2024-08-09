Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Харкові затримали чоловіка, який пропонував за гроші допомогти ухилитися від мобілізації arrow

В Харкові затримали чоловіка, який пропонував за гроші допомогти ухилитися від мобілізації

9 серпня 2024 17:30
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Обіцяв за гроші допомогти отримати відстрочку — у Харкові затримали зловмисника
Затриманий. Фото: Харківська обласна прокуратура
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Харкові правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який пропонував за 1000 доларів "допомогу" в отримані підроблених відстрочок від мобілізації. З них 100 доларів він брав за свої "послуги", а решту нібито передавав працівникам ТЦК для внесення фальшивих даних у реєстри.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в п'ятницю, 9 серпня.

Читайте також:

Продавав відстрочки

Чоловік запевняв, що відстрочка буде тривати 12 місяців через "захворювання", яке потребує термінового лікування. Крім того, він погрожував негайною мобілізацією у разі відмови. Для виготовлення підроблених документів були потрібні фотокартки, копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Після отримання грошей правопорушника затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Також перевіряється можливий зв'язок підозрюваного з іншими подібними злочинами, а також ідентифікація всіх учасників схеми та клієнтів.

Також важливі новини дня по темі:

Харків афера Харківська область прокуратура ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:50 Стало відомо, яку зарплату отримав Садовий та його заступники у липні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

17:47 Брав за свої послуги 30 тис. доларів — затримано організатора, який переправляв чоловіків у Румунію

17:44 Наступ на Курську область — легіон "Свобода Росії" звернувся із закликом до місцевого населення

17:32 Кількість загиблих через ракетний удар по Костянтинівці знову зросла

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:30 В Харкові затримали чоловіка, який пропонував за гроші допомогти ухилитися від мобілізації

17:29 На трасі Одеса — Рені фіксуються затори — де водіям доведеться простояти сьогодні ввечері

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

17:20 Беленюк прокоментував те, що президент НОК не привітав його із бронзою на Олімпіаді

17:13 Відстрочка для студентів — юристка пояснила послідовність здобуття освіти

17:50 Стало відомо, яку зарплату отримав Садовий та його заступники у липні

17:47 Брав за свої послуги 30 тис. доларів — затримано організатора, який переправляв чоловіків у Румунію

17:44 Наступ на Курську область — легіон "Свобода Росії" звернувся із закликом до місцевого населення

17:32 Кількість загиблих через ракетний удар по Костянтинівці знову зросла

17:30 В Харкові затримали чоловіка, який пропонував за гроші допомогти ухилитися від мобілізації

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:29 На трасі Одеса — Рені фіксуються затори — де водіям доведеться простояти сьогодні ввечері

17:20 Беленюк прокоментував те, що президент НОК не привітав його із бронзою на Олімпіаді

17:13 Відстрочка для студентів — юристка пояснила послідовність здобуття освіти

17:09 Уряд провів виїзне засідання на Чернігівщині — що обговорювали

17:00 Грошова допомога на оздоровлення для військових — коли можна отримати виплати

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні