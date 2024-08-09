Обіцяв за гроші допомогти отримати відстрочку — у Харкові затримали зловмисника

Затриманий. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який пропонував за 1000 доларів "допомогу" в отримані підроблених відстрочок від мобілізації. З них 100 доларів він брав за свої "послуги", а решту нібито передавав працівникам ТЦК для внесення фальшивих даних у реєстри.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в п'ятницю, 9 серпня.

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Продавав відстрочки

Чоловік запевняв, що відстрочка буде тривати 12 місяців через "захворювання", яке потребує термінового лікування. Крім того, він погрожував негайною мобілізацією у разі відмови. Для виготовлення підроблених документів були потрібні фотокартки, копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Після отримання грошей правопорушника затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Також перевіряється можливий зв'язок підозрюваного з іншими подібними злочинами, а також ідентифікація всіх учасників схеми та клієнтів.