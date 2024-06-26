Взрывы в Харькове 26 июня — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

В Харькове в среду, 26 июня, снова были слышны сильные взрывы. Ранее Воздушные силы предупреждали жителей города об угрозе применения россиянами авиационных бомб.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрывы в Харькове 26 июня

"В Харькове снова раздались взрывы!", — говорится в сообщении.

Сообщение Новости.LIVE. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россияне совершили пуски управляемых авиационных бомб на Харьков.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в среду, 26 июня, российские войска снова атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали двое детей и трое взрослых.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела пострадали девять человек.