Взрывы в Харькове 26 июня — что известно

В Харькове снова были слышны взрывы
В Харькове в среду, 26 июня, снова были слышны сильные взрывы. Ранее Воздушные силы предупреждали жителей города об угрозе применения россиянами авиационных бомб.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Взрывы в Харькове 26 июня
"В Харькове снова раздались взрывы!", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россияне совершили пуски управляемых авиационных бомб на Харьков.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в среду, 26 июня, российские войска снова атаковали Херсон с помощью беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали двое детей и трое взрослых.
Ранее мы писали, что россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела пострадали девять человек.
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