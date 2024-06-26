Обстріл Харкова 23 червня — Росія вперше вдарила модифікованою КАБ-250

Зруйнований Росією будинок у Харкові. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов / Telegram

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харкову модифікованою керованою авіаційною бомбою під час атаки в неділю, 23 червня. За словами посадовця, Росія використовує місто як полігон.

Про це Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

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"Ми мали перший удар по місту Харків у неділю по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем. Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи Харків як плацдарм для своїх тренувань", — зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що авіаційний боєприпас УМПБ 30-Д, який Росія часто використовує для обстрілів Харкова, вартує щонайменше 100 тисяч доларів, тобто ворог економить дорожчі ракети.

"Для порівняння: ворогу стає дедалі дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад, "Калібри", які коштують близько 10 мільйонів доларів. Так само С-400 — це близько 2 мільйонів доларів, якщо брати С-300 — до 500 тисяч доларів коштує одна ракета", — розповів голова ОВА.

Синєгубов додав, що Росія намагається адаптуватися й використовує весь свій мотлох, який знаходить на складах, проти мирних мешканців.

Що відомо про КАБ-250

КАБ-250 з УМПК — керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції, має довжину 3,2 м і вагу 256 кг, з бойовою частиною в 166 кг, зокрема, 91 кг осколково-фугасної вибухової речовини. Ціль має яйцеподібну форму і була інтегрована в літак Су-34.

Сапер поруч із ворожою КАБ-250. Ілюстративне фото: ДСНС

Нагадаємо, за словами Синєгубова, внаслідок ракетних обстрілів Харкова на вихідних 22-23 червня постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

Також ми писали, що російські загарбники атакували КАБами Харків вранці 25 червня. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного із районів міста.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН із проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновані.