Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харків як полігон для РФ — Синєгубов повідомив про удар вперше використаною КАБ arrow

Харків як полігон для РФ — Синєгубов повідомив про удар вперше використаною КАБ

26 червня 2024 06:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл Харкова 23 червня — Росія вперше вдарила модифікованою КАБ-250
Зруйнований Росією будинок у Харкові. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харкову модифікованою керованою авіаційною бомбою під час атаки в неділю, 23 червня. За словами посадовця, Росія використовує місто як полігон. 

Про це Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Читайте також:

Удар РФ по Харкову КАБом-250

"Ми мали перший удар по місту Харків у неділю по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем. Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи Харків як плацдарм для своїх тренувань", — зазначив Синєгубов. 

Він також розповів, що авіаційний боєприпас УМПБ 30-Д, який Росія часто використовує для обстрілів Харкова, вартує щонайменше 100 тисяч доларів, тобто ворог економить дорожчі ракети.

"Для порівняння: ворогу стає дедалі дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад, "Калібри", які коштують близько 10 мільйонів доларів. Так само С-400 — це близько 2 мільйонів доларів, якщо брати С-300 — до 500 тисяч доларів коштує одна ракета", — розповів голова ОВА.

Синєгубов додав, що Росія намагається адаптуватися й використовує весь свій мотлох, який знаходить на складах, проти мирних мешканців.

Що відомо про КАБ-250

КАБ-250 з УМПК — керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції, має довжину 3,2 м і вагу 256 кг, з бойовою частиною в 166 кг, зокрема, 91 кг осколково-фугасної вибухової речовини. Ціль має яйцеподібну форму і була інтегрована в літак Су-34.

Яка на вигляд КАБ-250
Сапер поруч із ворожою КАБ-250. Ілюстративне фото: ДСНС

Нагадаємо, за словами Синєгубова, внаслідок ракетних обстрілів Харкова на вихідних 22-23 червня постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

Також ми писали, що російські загарбники атакували КАБами Харків вранці 25 червня. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного із районів міста.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН із проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновані. 

Харків
обстріли
Олег Синєгубов
ракети
небезпека
війна в Україні
війна
Росія
атака
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони