Обстріл Харківщини 26 червня — є постраждалі

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов в Telegram у середу, 26 червня.

Читайте також:

Обстріл Харківщини 26 червня

У результаті ракетного удару по приватному сектору у місті Дергачі постраждали десять осіб, включаючи трьох дітей. У всіх постраждалих спостерігається гостра реакція на стрес. Шість людей у середньому стані, а інші перебувають у легкому. П'ять людей було доставлено до лікарні.

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Нагадаємо, російські загарбники атакували КАБами Харків вранці 25 червня. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного із районів міста.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН із проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновані.