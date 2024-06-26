Вибухи в Харкові 26 червня — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

У Харкові в середу, 26 червня, знову було чутно сильні вибухи. Раніше Повітряні сили попереджали мешканців міста про загрозу застосування росіянами авіаційних бомб.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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"У Харкові знову пролунали вибухи!", — йдеться в повідомлені.

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Харків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у середу, 26 червня, російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.

Раніше ми писали, що росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.