Вибухи в Харкові 26 червня — що відомо

В Харкові знову було чутно вибухи
У Харкові в середу, 26 червня, знову було чутно сильні вибухи. Раніше Повітряні сили попереджали мешканців міста про загрозу застосування росіянами авіаційних бомб.
Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
Вибухи в Харкові 26 червня
"У Харкові знову пролунали вибухи!", — йдеться в повідомлені.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Харків.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у середу, 26 червня, російські війська знову атакували Херсон за допомогою безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждало двоє дітей та троє дорослих.
Раніше ми писали, що росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.
Читайте Новини.LIVE!