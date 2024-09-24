Удар по Харькову 24 сентября — количество пострадавших в городе выросло

Последствия попадания в многоэтажку. Фото: Харьковская областная прокуратура

Во вторник, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о трех погибших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрел Харькова 24 сентября

Россияне обстреляли Харьков КАБами, один из которых попал в многоэтажку. Известно также об ударе по частному сектору. Терехов заявил, что количество пострадавших возросло до 34 человек.

Напомним, ранее Терехов сообщал, что этот дом уже подвергся обстрелам в начале полномасштабного вторжения. К моменту повторного удара здание уже восстановили: вставили новые окна, утеплили и подготовили к зиме.

Также мы сообщали, что российская оккупационная армия на протяжении последних суток около десяти раз ударила по Харьковской области и Харькову разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов погибла и пострадала.