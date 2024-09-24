Удар по Харькову 24 сентября — количество пострадавших в городе выросло

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки
Во вторник, 24 сентября, россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о трех погибших.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 24 сентября
Россияне обстреляли Харьков КАБами, один из которых попал в многоэтажку. Известно также об ударе по частному сектору. Терехов заявил, что количество пострадавших возросло до 34 человек.
Напомним, ранее Терехов сообщал, что этот дом уже подвергся обстрелам в начале полномасштабного вторжения. К моменту повторного удара здание уже восстановили: вставили новые окна, утеплили и подготовили к зиме.
Также мы сообщали, что российская оккупационная армия на протяжении последних суток около десяти раз ударила по Харьковской области и Харькову разным типом вооружения. В результате вражеских обстрелов погибла и пострадала.
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