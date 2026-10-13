Графики отключений электроэнергии в Харьковской области 14 октября

Энергетик проводит ремонт электрооборудования. Фото: ДТЭК

В среду, 14 октября, жители Харьковской области останутся без электроэнергии в соответствии с графиками почасовых отключений. Ограничения будут введены по указанию Национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, возникшей в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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График отключения света в Харьковской области 14 октября

По данным энергетиков, графики будут действовать с 06:00 до 24:00. Время отсутствия электроэнергии указано ориентировочно и учитывает время, необходимое для переключения.

Для подзоны 1.1 свет будут отключать с 08:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30. Потребители подгруппы 1.2 будут без электроэнергии с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30. Для подгруппы 2.1 отключение запланировано с 16:00 до 19:30, а для 2.2 — с 08:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30.

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В подгруппах 3.1 и 3.2 электроэнергии не будет с 09:00 до 12:30. Вечером для подгруппы 3.1 отключение продлится с 19:30 до 23:00, а для 3.2 — до 22:00. В подзоне 4.1 свет будут отключать с 19:30 до 23:00, а в подзоне 4.2 — с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00.

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Для потребителей подгруппы 5.1 отключения запланированы с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00. В подгруппе 5.2 света не будет с 12:30 до 16:00. Дляподгруппы 6.1 электроэнергию будут отключать с 23:00 до 24:00, а для 6.2 — с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.

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Проверить, к какой очереди относится конкретный адрес, можно в списке адресов потребителей по очередям.

Ограничение электроснабжения для бизнеса

Для промышленных предприятий и бизнеса в области также введут графики ограничения мощности. Они будут действовать в течение суток — с 06:00 до 24:00.

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В энергокомпании отмечают, что ситуация может меняться, поэтому жителям рекомендуют следить за сообщениями на официальных ресурсах «Харьковоблэнерго».

Что происходит в Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские военные обстреляли группу мирных жителей, которых выводили из Купянска. Среди людей были женщины и ребенок. Украинские защитники зафиксировали атаку с помощью разведывательных беспилотников. Военные предполагали, что россияне могли устроить провокацию, чтобы впоследствии обвинить Украину в гибели мирных жителей.

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Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжаются бои на приграничных участках фронта и вблизи Купянска. Украинские военные проводят контратакующие действия и пытаются уничтожать российские группы, проникающие на позиции ВСУ. На отдельных направлениях ситуация остается напряженной.