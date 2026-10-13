Графіки відключення світла на Харківщині 14 жовтня

Енергетик проводить ремонт електрообладнання. Фото: ДТЕК

У середу, 14 жовтня, жителі Харківської області залишатимуться без електроенергії за графіками погодинних відключень. Обмеження запровадять за вказівкою Національної енергетичної компанії "Укренерго" через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі, що виникла внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє Харківобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графік відключення світла на Харківщині 14 жовтня

За даними енергетиків, графіки діятимуть з 06:00 до 24:00. Час відсутності електроенергії вказаний орієнтовно та враховує час, необхідний для перемикання.

Для підчерги 1.1 світло вимикатимуть з 08:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30. Споживачі підчерги 1.2 будуть без електроенергії з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30. Для підчерги 2.1 відключення заплановане з 16:00 до 19:30, а для 2.2 — з 08:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.

У підчергах 3.1 та 3.2 електроенергії не буде з 09:00 до 12:30. Увечері для підчерги 3.1 відключення триватиме з 19:30 до 23:00, а для 3.2 — до 22:00. У підчерзі 4.1 світло вимикатимуть з 19:30 до 23:00, а в підчерзі 4.2 — з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.

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Для споживачів підчерги 5.1 відключення заплановані з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00. У підчерзі 5.2 світла не буде з 12:30 до 16:00. Для підчерги 6.1 електроенергію вимикатимуть з 23:00 до 24:00, а для 6.2 — з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.

Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, можна в переліку адрес споживачів за чергами.

Обмеження електропостачання для бізнесу

Для промислових підприємств і бізнесу в області також запровадять графіки обмеження потужності. Вони діятимуть протягом доби — з 06:00 до 24:00.

В енергокомпанії наголошують, що ситуація може змінюватися, тому жителям радять стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Що відбувається на Харківщині

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські військові обстріляли групу цивільних, яких виводили з Куп'янська. Серед людей були жінки та дитина. Українські захисники зафіксували атаку за допомогою розвідувальних безпілотників. Військові припускали, що росіяни могли влаштувати провокацію, щоб згодом звинуватити Україну в загибелі мирних жителів.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині тривають бої на прикордонних ділянках фронту та поблизу Куп'янська. Українські військові проводять контратакувальні дії й намагаються знищувати російські групи, які проникають на позиції ЗСУ. На окремих напрямках ситуація залишається напруженою.