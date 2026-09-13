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Главная Харьков В Киеве представили очерк о Харьковской операции Сырского

В Киеве представили очерк о Харьковской операции Сырского

Ua ru
13 сентября 2026 20:01
Харьковская операция 2022: Сырский раскрыл подробности контрнаступления
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский во время презентации очерка о Харьковской наступательной операции. Фото: Андрей Проц, Сергей Сивяков

В Киеве представили военно-исторический очерк о Харьковской наступательной операции 2022 года. В нем описаны подготовка, ход и результаты контрнаступления под командованием генерала Александра Сырского. В ходе операции Силы обороны освободили около 11,5 тысяч квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую школу государственного управления им. С. Нижного.

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Сирський Харківська операція
Александр Сырский во время презентации очерка о Харьковской операции. Фото: Андрей Проц, Сергей Сивяков

Как проходила Харьковская наступательная операция

Военно-исторический очерк воссоздает предпосылки, подготовку, ход и результаты операции, в ходе которой в сентябре 2022 года украинские военные освободили Балаклию, Изюм, Купянск и сотни других населенных пунктов Харьковской области.

Презентацию организовала Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного. Участники мероприятия обсудили решения, которые позволили подготовить и провести операцию под командованием Александра Сырского, а также опыт военных, правоохранителей, представителей местной власти и гражданского населения.

Александр Сырский рассказал о замысле операции, подготовке трёх бригад и работе в условиях острого дефицита боеприпасов. По его словам, на подготовку ушло около месяца, а при планировании военные учитывали значительные риски.

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Харківська операція
Презентация очерка о Харьковской наступательной операции 2022 года. Фото: Андрей Проц, Сергей Сивяков

"Когда мы получили задание подготовить Харьковскую наступательную операцию, в её успех фактически никто не верил. Нам потребовался примерно месяц на подготовку: необходимо было вывести из состава наших сил три бригады, перебросить их на Харьковское направление, провести полноценное планирование и решить вопросы обеспечения. Мы понимали все риски, но видели возможность добиться значительного результата именно на этом направлении", — отметил генерал.

Сырский также отметил, что во время подготовки украинские войска получали лишь 20–30 % от минимального количества боеприпасов, предусмотренного планом.

В результате операции Силы обороны освободили около 11,5 тысяч квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов. Опыт Харьковской операции впоследствии использовали при планировании других наступательных действий.

Харківська операція 2022
Сырский рассказывает о Харьковской операции. Фото: Андрей Проц, Сергей Сивяков

Что сказал Дэвид Петреус о Сырском

Отдельно действия Александра Сырского оценил генерал армии США в отставке, директор Центрального разведывательного управления США в 2011–2012 годах Дэвид Петреус.

Он рассказал о своей первой встрече с Сырским в Краматорске в 2019 году и отметил, что сразу обратил внимание на профессионализм украинского генерала, его авторитет среди военных и в то же время скромность.

"Мой опыт не может сравниться с опытом генерала Сырского. Я впервые встретился с ним в Краматорске в 2019 году и сразу был впечатлён. Было понятно, что он очень компетентный и профессиональный человек, которого уважают солдаты и офицеры. В то же время он очень скромен. Ничего показного в его поведении не было. Он просто был замечательным солдатом и замечательным лидером", — сказал Дэвид Петреус.

Терехов Харків
Мэр Харькова Игорь Терехов во время презентации очерка о Харьковской наступательной операции 2022 года. Фото: Андрей Проц, Сергей Сивяков

Стефанчук и Терехов о значении операции

К участникам презентации также обратился председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он подчеркнул значение издания для сохранения памяти о людях, принимавших участие в освобождении Харьковщины, а также для осмысления профессионального опыта проведения операции.

"Представленная сегодня книга — это больше, чем хроника событий. Это свидетельство украинской борьбы, профессионализма и того, на что мы способны, когда действуем решительно, точно и вместе", — сказал Руслан Стефанчук.

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов поблагодарил украинских военных за проведение Харьковской операции и за то, что сегодня Харьков остается украинским городом.

Терехов также рассказал о сплоченности военных, города, бизнеса и харьковчан в первые дни полномасштабного вторжения. Он отметил, что после Харьковской операции люди постепенно начали возвращаться в город.

"В первые дни царило невероятное единство: военные, город, бизнес, обычные харьковчане — все работали ради одной цели. Но именно наши защитники сорвали планы врага и спасли Харьков. Это их подвиг, который мы никогда не забудем. Харьковская операция изменила дух Украины и дух харьковчан, потому что люди постепенно стали возвращаться. В конце марта 2022 года в Харькове оставалось около 320 тысяч человек, а сегодня в городе проживает уже около 1,4 миллиона. Для нас это было невероятно важно", — сказал мэр.

К участникам презентации также обратился лорд Майкл Эшкрофт KCMG PC — британский предприниматель, филантроп, автор и член Тайного совета Великобритании.

Что вошло в военно-исторический очерк

В ходе мероприятия говорили о разработке и реализации плана контрнаступления, его темпе и внезапности, работе разведки, координации подразделений и решениях, благодаря которым передовые силы быстро продвигались вперед.

Также речь шла о действиях последующих подразделений, которые блокировали противника и закрепляли достигнутый результат.

Очерк подготовили исследователи Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины Игорь Евсеев, Владлен Мараев и Александр Скрябин.

Для подготовки издания авторы изучили боевые донесения, материалы Генерального штаба и оперативную информацию.

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Скриншот сообщения Киевской школы государственного управления им. С. Нижного/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Харьков готовится к зиме на фоне постоянных российских ударов по энергетике. Город устанавливает генерирующее оборудование и модульные котельные, однако также нуждается в подготовленных аварийных бригадах и четком плане действий. Игорь Терехов предложил создать систему взаимопомощи между городами, особенно для прифронтовых громад.

Новини.LIVE также писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город готовится к сложной зиме и возможным вызовам во время отопительного сезона. Он также призвал усилить государственную поддержку внутренне перемещенных лиц, в частности обеспечить их жильем. Среди приоритетов мэр назвал удержание молодежи и создание условий для возвращения людей в Украину.

ВСУ Харьков Харьковская область спецоперация Игорь Терехов Александр Сырский наступление
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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