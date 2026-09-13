Харківська операція 2022: Сирський розкрив деталі контрнаступу

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час презентації нарису про Харківську наступальну операцію. Фото: Андрій Проц, Сергій Сівяков

У Києві презентували воєнно-історичний нарис про Харківську наступальну операцію 2022 року. У ньому описали підготовку, перебіг і результати контрнаступу під командуванням генерала Олександра Сирського. Під час операції Сили оборони звільнили близько 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київську школу державного управління ім. С. Нижного.

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Олександр Сирський під час презентації нарису про Харківську операцію. Фото: Андрій Проц, Сергій Сівяков

Як проходила Харківська наступальна операція

Воєнно-історичний нарис відтворює передумови, підготовку, перебіг і результати операції, під час якої у вересні 2022 року українські військові звільнили Балаклію, Ізюм, Куп’янськ та сотні інших населених пунктів Харківської області.

Презентацію організувала Київська школа державного управління імені Сергія Нижного. Учасники заходу обговорили рішення, які дали змогу підготувати та провести операцію під командуванням Олександра Сирського, а також досвід військових, правоохоронців, представників місцевої влади та цивільних.

Олександр Сирський розповів про задум операції, підготовку трьох бригад і роботу в умовах гострого дефіциту боєприпасів. За його словами, на підготовку було потрібно близько місяця, а під час планування військові враховували значні ризики.

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Презентація нарису про Харківську наступальну операцію 2022 року. Фото: Андрій Проц, Сергій Сівяков

"Коли ми отримали завдання готувати Харківську наступальну операцію, в її успіх фактично ніхто не вірив. Нам був потрібен приблизно місяць на підготовку: необхідно було вивести зі складу наших сил три бригади, перекинути їх на Харківський напрямок, провести повноцінне планування та вирішити питання забезпечення. Ми розуміли всі ризики, але бачили можливість досягти значного результату саме на цьому напрямку", — зазначив генерал.

Сирський також зазначив, що під час підготовки українські війська отримували лише 20–30% від мінімальної кількості боєприпасів, передбаченої планом.

У результаті операції Сили оборони звільнили близько 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів. Досвід Харківської операції згодом використовували під час планування інших наступальних дій.

Сирський розповідає про Харківську операцію. Фото: Андрій Проц, Сергій Сівяков

Що сказав Девід Петреус про Сирського

Окремо дії Олександра Сирського оцінив генерал армії США у відставці, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках Девід Петреус.

Він розповів про свою першу зустріч із Сирським у Краматорську у 2019 році та зазначив, що відразу звернув увагу на професійність українського генерала, його авторитет серед військових і водночас скромність.

"Мій досвід не може зрівнятися з досвідом генерала Сирського. Я вперше зустрівся з ним у Краматорську у 2019 році й одразу був вражений. Було зрозуміло, що він дуже компетентна і професійна людина, яку поважають солдати й офіцери. Водночас він дуже скромний. Нічого показного в його поведінці не було. Він просто був чудовим солдатом і чудовим лідером", — сказав Девід Петреус.

Мер Харкова Ігор Терехов під час презентації нарису про Харківську наступальну операцію 2022 року. Фото: Андрій Проц, Сергій Сівяков

Стефанчук та Терехов про значення операції

До учасників презентації також звернувся голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він наголосив на значенні видання для збереження пам’яті про людей, які брали участь у звільненні Харківщини, а також для осмислення професійного досвіду проведення операції.

"Презентована сьогодні книга — це більше, аніж хроніка подій. Це свідчення про українську боротьбу, професіоналізм і те, на що ми здатні, коли діємо рішуче, точно і разом", — сказав Руслан Стефанчук.

Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов подякував українським військовим за проведення Харківської операції та за те, що сьогодні Харків залишається українським містом.

Терехов також розповів про єднання військових, міста, бізнесу та харків’ян у перші дні повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що після Харківської операції люди поступово почали повертатися до міста.

"У перші дні було неймовірне єднання: військові, місто, бізнес, звичайні харків’яни — всі працювали заради одного. Але саме наші захисники зруйнували плани ворога і вберегли Харків. Це їхній подвиг, який ми ніколи не забудемо. Харківська операція змінила дух України і дух харків’ян, бо люди поступово стали повертатися. Наприкінці березня 2022 року в Харкові залишалося близько 320 тисяч людей, а сьогодні в місті проживає вже близько 1,4 мільйона. Для нас це було неймовірно важливо", — сказав мер.

До учасників презентації також звернувся лорд Майкл Ешкрофт KCMG PC – британський підприємець, філантроп, автор і член Таємної ради Великої Британії.

Що увійшло до воєнно-історичного нарису

Під час заходу говорили про розроблення та реалізацію плану контрнаступу, його темп і раптовість, роботу розвідки, координацію підрозділів та рішення, завдяки яким передові сили швидко просувалися вперед.

Також ішлося про дії наступних підрозділів, які блокували противника та закріплювали досягнутий результат.

Нарис підготували дослідники Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України Ігор Євсєєв, Владлен Мараєв та Олександр Скрябін.

Для підготовки видання автори опрацювали бойові донесення, матеріали Генерального штабу та оперативну інформацію.

Скриншот повідомлення Київської школи державного управління ім. С. Нижного/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Харків готується до зими на тлі постійних російських ударів по енергетиці. Місто встановлює генераційне обладнання та модульні котельні, однак також потребує підготовлених аварійних бригад і чіткого плану дій. Ігор Терехов запропонував створити систему взаємодопомоги між містами, особливо для прифронтових громад.

Новини.LIVE також писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готується до складної зими та можливих викликів під час опалювального сезону. Він також закликав посилити державну підтримку внутрішньо переміщених осіб, зокрема забезпечити їх житлом. Серед пріоритетів мер назвав збереження молоді та створення умов для повернення людей в Україну.