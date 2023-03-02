В Купянском районе из-за обстрелов эвакуируют детей и маломобильных жителей

Обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковщины из-за постоянных обстрелов рф объявили из трех громад: Ольхуватской, Дворичанской и Петропавловской

Из населенных пунктов Купянской громады, ежедневно находящихся под обстрелами российских оккупантов, проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных жителей.

Об этом сообщает в Facebook Купянская городская военная администрация.

Такое решение было принято 27 февраля 2023 года заседанием комиссии по вопросам эвакуации Купянской громады ввиду нестабильной ситуации безопасности, обусловленной постоянными обстрелами территории громады российскими оккупационными войсками.

"Эвакуация маломобильных групп населения, лиц с инвалидностью и детей с родителями будет проводиться до определенных планом пунктов с последующим расселением, предоставлением статуса переселенцев, оформлением социальных выплат и предоставлением гуманитарной помощи", — пишет в сообщении Купянский горсовет.

Согласно решению, обязательная эвакуация — только для детей и маломобильных граждан, других жителей громады вывезут в безопасные места по их желанию.

В настоящее время на территории Купянской территориальной громады зарегистрировано 812 детей, 724 человека с инвалидностью, 140 из которых маломобильные.

Напомним, что 1 марта в Харьковской области оккупанты обстреляли из минометов и РСЗО по меньшей мере 15 населенных пунктов.

В частности, в Чугуеве из-за обстрела ранения различной степени тяжести получили два человека, среди них — несовершеннолетний.