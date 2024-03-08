В Купянске были слышны взрывы — в прокуратуре сообщили о погибших

Работник прокуратуры возле разрушенного дома. Фото: харьковская областная прокуратура

Российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. В результате погибли два человека, еще один гражданский мужчина был ранен. Кроме того, враг нанес ущерб жилым зданиям.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram, 8 марта.

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Враг обстрелял Купянск

Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"По данным следствия, 7 марта около 22:00 российские военные обстреляли г. Купянск. Погибли два человека: 64-летняя женщина и мужчина 58 лет", — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, ранение получил 36-летний мирный житель. Также в результате обстрелов повреждены жилые дома.

По предварительным данным, для удара по городу враг применил РСЗО "Ураган" и артиллерию.

Сотрудники прокуратуры на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обломки вражеских снарядов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Работник прокуратуры возле разрушенного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что возле Купянска прогремели мощные взрывы во вторник, 5 марта. В результате вражеских обстрелов погибла женщина.

Напомним, 28 февраля российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего были разрушены кафе и церковь. В результате обстрела погибли два человека, пятеро получили ранения.