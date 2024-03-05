У Куп'янську пролунали потужні вибухи — загинула жінка

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото архівне: Харківська обласна прокуратура

Біля Куп'янська пролунали потужні вибухи у вівторок, 5 березня. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у вівторок, 5 березня.

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Синєгубов заявив, що російські війська обстріляли село Курилівка Куп'янського району сьогодні, 5 березня близько 10:30.

Внаслідок атки окупантів загинула 67-річна жінка. Нині на місцях "прильотів" працюють профільні служби.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 лютого російські війська завдали удару по Куп'янську, внаслідок чого було зруйновано кафе та церкву. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення.

Раніше прокурори Харківської обласної прокуратури задокументували наслідки ворожого артилерійського обстрілу в Куп'янському районі.