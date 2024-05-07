В мэрии Харькова рассказали, когда заработает городская подземная школа
В Харькове, начиная с понедельника, 13 мая, заработает подземная школа. Накануне, в эту субботу, 11 мая, там проведут первое пробное занятие.
Об этом рассказала директор департамента образования и науки Харьковского городского совета Ольга Деменко в эфире Украинского радио Харькова, сообщает "Суспільне молвення".
В Харькове заработает подземная школа
По словам чиновницы, в этом месяце школа будет готова принять около 600 детей.
"Уже с 1 сентября изъявили желание учиться почти тысяча детей. В субботу проведем пробный день, чтобы и родители увидели что и как, и дети. Проведем также занятия по безопасности и т.д. А с понедельника уже начнем учиться по расписанию", — сказала Деменко.
Она отметила, что в городской подземной школе будут учиться дети с 1 по 11 классы.
"В мае там будут охвачены 11 школ Индустриального района. С сентября будут учиться тоже преимущественно дети из этого района, но если кто-то из родителей изъявит желание посещать эту школу из других районов, то мы не отказываем — это законное право родителей, доступ к образованию", — резюмировала чиновница.
Напомним, ранее мэр города Игорь Терехов заявил, что строительство новой подземной школы уже завершено, и добавил, что она обеспечит безопасность и качественное образование для детей.
Добавим, что строительство образовательного учреждения такого формата мэр Харькова анонсировал еще в прошлом году, подчеркнув, что таким образом занятия не будут прекращаться даже во время воздушных тревог.
Читайте Новини.LIVE!