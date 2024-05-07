В мэрии Харькова рассказали, когда заработает городская подземная школа

Подземная школа в Харькове. Фото: Суспільне Харків/Дмитрий Гребенник

В Харькове, начиная с понедельника, 13 мая, заработает подземная школа. Накануне, в эту субботу, 11 мая, там проведут первое пробное занятие.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Харьковского городского совета Ольга Деменко в эфире Украинского радио Харькова, сообщает "Суспільне молвення".

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В Харькове заработает подземная школа

По словам чиновницы, в этом месяце школа будет готова принять около 600 детей.

"Уже с 1 сентября изъявили желание учиться почти тысяча детей. В субботу проведем пробный день, чтобы и родители увидели что и как, и дети. Проведем также занятия по безопасности и т.д. А с понедельника уже начнем учиться по расписанию", — сказала Деменко.

Она отметила, что в городской подземной школе будут учиться дети с 1 по 11 классы.

"В мае там будут охвачены 11 школ Индустриального района. С сентября будут учиться тоже преимущественно дети из этого района, но если кто-то из родителей изъявит желание посещать эту школу из других районов, то мы не отказываем — это законное право родителей, доступ к образованию", — резюмировала чиновница.

Напомним, ранее мэр города Игорь Терехов заявил, что строительство новой подземной школы уже завершено, и добавил, что она обеспечит безопасность и качественное образование для детей.

Добавим, что строительство образовательного учреждения такого формата мэр Харькова анонсировал еще в прошлом году, подчеркнув, что таким образом занятия не будут прекращаться даже во время воздушных тревог.