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В мерії Харкова розповіли, коли запрацює міська підземна школа

7 травня 2024 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В мерії Харкова розповіли, коли запрацює міська підземна школа
Підземна школа у Харкові. Фото: Суспільне Харків/Дмитро Гребінник
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові, починаючи з понеділка, 13 травня, почне працювати підземна школа. Напередодні, цієї суботи, 11 травня, там проведуть перше пробне заняття.

Про це розповіла директорка департаменту освіти й науки Харківської міської ради Ольга Деменко в ефірі Українського радіо Харкова, повідомляє "Суспільне мовлення".

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У Харкові запрацює підземна школа

За словами урядовиці, цього місяця школа буде готова прийняти близько 600 дітей.

"Вже з 1 вересня виявили бажання навчатися майже тисяча дітей. У суботу проведемо пробний день, щоб і батьки побачили що та як, і діти. Проведемо теж заняття з безпеки тощо. А з понеділка вже почнемо навчатися за розкладом", — сказала Деменко.

Вона зазначила, що в міській підземній школі навчатимуться діти з 1 по 11 класи.

"У травні там будуть охоплені 11 шкіл Індустріального району. З вересня вчитимуться теж переважно діти з цього району, але якщо хтось із батьків виявить бажання відвідувати цю школу з інших районів, то ми не відмовляємо — це законне право батьків, доступ до освіти", — резюмувала урядовиця.

Нагадаємо, раніше мер міста, Ігор Терехов, заявив, що будівництво нової підземної школи вже завершено, та додав, що вона забезпечить безпеку та якісну освіту для дітей.

Додамо, що будівництво освітнього закладу такого формату міський голова Харкова анонсував ще торік, наголосивши, що таким чином заняття не припинятимуться навіть під час повітряних тривог.

освіта
школи
Харків
Україна
школярі

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