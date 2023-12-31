В МВД назвали количество раненых в результате вражеских обстрелов Харькова
Накануне, 30 декабря, враг нанес масштабный удар по Харькову. В результате обстрела произошли разрушения гражданской инфраструктуры, а также на сегодня известно о 22 пострадавших.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Раненные в результате обстрела Харькова
По данным МВД, захватчики выпустили по Харькову ракеты С-300. В городе раздавались громкие взрывы, было нанесено не менее шести ударов. По состоянию на сегодняшний день, 31 декабря, известно уже о 22 людях, которые получили травмы и пострадали в результате вражеской атаки.
Также в министерстве отметили, что в результате атаки повреждения получили 12 многоквартирных жилых домов, 13 частных домов, медицинские учреждения, гостиница в центре города, торговые помещения, газопровод и автомобили.
"На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, эксперты, взрывотехники, медики и спасатели", — отметили в МВД.
Прокуратура начала досудебное расследование обстрела
Харьковская областная прокуратура проводит досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры фиксируют последствия обстрелов беспилотниками Харькова.
Как отмечают правоохранители, 31 декабря около 01:00 часа россияне атаковали ударными БпЛА центр города. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура Харькова.
"В городе повреждены жилые дома, финансовое учреждение, административные здания, кафе, магазины, аптеки и т.д.", — добавили в прокуратуре.
Напомним, в результате российских обстрелов Харькова, 30 декабря, повреждения получила медицинская инфраструктура. Речь идет о зданиях трех больниц города.
Добавим, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал новые подробности обстрела Харькова. Россияне осуществили мощную атаку ракетами по центру города, в том числе повреждения получила гостиница и многоквартирный жилой дом.
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