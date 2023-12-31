В МВД назвали количество раненых в результате вражеских обстрелов Харькова

Разрушенное здание отеля. Фото: Патрульная полиция

Накануне, 30 декабря, враг нанес масштабный удар по Харькову. В результате обстрела произошли разрушения гражданской инфраструктуры, а также на сегодня известно о 22 пострадавших.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Раненные в результате обстрела Харькова

По данным МВД, захватчики выпустили по Харькову ракеты С-300. В городе раздавались громкие взрывы, было нанесено не менее шести ударов. По состоянию на сегодняшний день, 31 декабря, известно уже о 22 людях, которые получили травмы и пострадали в результате вражеской атаки.

Также в министерстве отметили, что в результате атаки повреждения получили 12 многоквартирных жилых домов, 13 частных домов, медицинские учреждения, гостиница в центре города, торговые помещения, газопровод и автомобили.

"На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, эксперты, взрывотехники, медики и спасатели", — отметили в МВД.

Спасательные службы на месте взрыва. Фото: МВД

Спасатель тушит пожар. Фото: МВД

Пожар в результате обстрела. Фото: МВД

Спасатель тушит пожар. Фото: МВД

Скриншот поста МВД

Прокуратура начала досудебное расследование обстрела

Харьковская областная прокуратура проводит досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры фиксируют последствия обстрелов беспилотниками Харькова.

Как отмечают правоохранители, 31 декабря около 01:00 часа россияне атаковали ударными БпЛА центр города. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура Харькова.

"В городе повреждены жилые дома, финансовое учреждение, административные здания, кафе, магазины, аптеки и т.д.", — добавили в прокуратуре.

Правоохранители на месте обстрела. Фото: Харьковская прокуратура

Доказательства российской атаки. Фото: Харьковская прокуратура

Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура

Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура

Разрушение на остановке. Фото: Харьковская прокуратура

Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура

Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура

Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в результате российских обстрелов Харькова, 30 декабря, повреждения получила медицинская инфраструктура. Речь идет о зданиях трех больниц города.

Добавим, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал новые подробности обстрела Харькова. Россияне осуществили мощную атаку ракетами по центру города, в том числе повреждения получила гостиница и многоквартирный жилой дом.