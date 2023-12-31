Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В МВД назвали количество раненых в результате вражеских обстрелов Харькова arrow

В МВД назвали количество раненых в результате вражеских обстрелов Харькова

31 декабря 2023 09:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В МВД назвали количество раненых в результате вражеских обстрелов Харькова
Разрушенное здание отеля. Фото: Патрульная полиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Накануне, 30 декабря, враг нанес масштабный удар по Харькову. В результате обстрела произошли разрушения гражданской инфраструктуры, а также на сегодня известно о 22 пострадавших.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Читайте также:

Раненные в результате обстрела Харькова

По данным МВД, захватчики выпустили по Харькову ракеты С-300. В городе раздавались громкие взрывы, было нанесено не менее шести ударов. По состоянию на сегодняшний день, 31 декабря, известно уже о 22 людях, которые получили травмы и пострадали в результате вражеской атаки.

Также в министерстве отметили, что в результате атаки повреждения получили 12 многоквартирных жилых домов, 13 частных домов, медицинские учреждения, гостиница в центре города, торговые помещения, газопровод и автомобили.

"На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, эксперты, взрывотехники, медики и спасатели", — отметили в МВД.

Спасательные службы на месте взрыва
Спасательные службы на месте взрыва. Фото: МВД
Спасатель тушит пожар
Спасатель тушит пожар. Фото: МВД
Пожар в результате обстрела
Пожар в результате обстрела. Фото: МВД
Спасатели тушат пожар. Фото: МВД
Спасатель тушит пожар. Фото: МВД
Скриншот сообщения МВД
Скриншот поста МВД

Прокуратура начала досудебное расследование обстрела

Харьковская областная прокуратура проводит досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры фиксируют последствия обстрелов беспилотниками Харькова.

Как отмечают правоохранители, 31 декабря около 01:00 часа россияне атаковали ударными БпЛА центр города. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура Харькова.

"В городе повреждены жилые дома, финансовое учреждение, административные здания, кафе, магазины, аптеки и т.д.", — добавили в прокуратуре.

Правоохранители на месте обстрела
Правоохранители на месте обстрела. Фото: Харьковская прокуратура
Доказательства российской атаки
Доказательства российской атаки. Фото: Харьковская прокуратура
разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура
Разрушение на остановке
Разрушение на остановке. Фото: Харьковская прокуратура
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Харьковская прокуратура
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в результате российских обстрелов Харькова, 30 декабря, повреждения получила медицинская инфраструктура. Речь идет о зданиях трех больниц города.

Добавим, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал новые подробности обстрела Харькова. Россияне осуществили мощную атаку ракетами по центру города, в том числе повреждения получила гостиница и многоквартирный жилой дом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме