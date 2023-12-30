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Мер Харкова розповів подробиці про влучання російської ракети в готель

30 грудня 2023 21:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мер Харкова розповів подробиці про влучання російської ракети в готель
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили потужну атаку ракетами по центру Харкова, зокрема ушкоджень зазнав готель та багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок обстрілу міста окупантами сьогодні, 30 грудня, станом на зараз відомо про щонайменше 14 постраждалих.

Про це Новини.LIVE розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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Внаслідок пожежі у готелі Kharkiv Palace постраждала одна людина. Сама будівля зазнала серйозних руйнувань та інші заклади, що розташовані поруч з нею.

"Дуже важко коментувати те, що зараз трапилось. Я бачив вибухи. У нас в центральній частині міста є два потужні вибухи. Перший вибух був здійснений російськими агресорами по готелю, розташованому в центрі, там перебували люди. Одна людина отримала пошкодження", — зазначив мер Харкова.

Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 14 осіб. Наразі п'ять із них перебувають в лікарні під наглядом медиків.

"Що стосується цього прильоту у житловий будинок, це центральна частина Харкова, ми обстежили всі квартири, загиблих немає. Але 14 людей отримали травми різного ступеня важкості. П’ять з них госпіталізовані, і з ними працюють лікарі. Дуже багато руйнацій", — сказав Терехов. 

На запитання про те, як Терехов може описати обстріл Харкова, він заявив, що це геноцид та тероризм, особливо напередодні новорічних свят.

"Я з першого дня війни казав, що це геноцид, що це тероризм і це ще один доказ, який ми отримуємо, якщо по цивільній інфраструктурі "палять" з таких потужних ракет. Така серйозна руйнація напередодні новорічних свят, і це жахливо, і це є тероризм", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, очевидці поширив відео та фото з місця подій. На кадрах чітко видно та чутно, як будинок, куди влучила ракета, буквально осипається від пошкоджень.

Додамо, Олег Синєгубов повідомив, що на цей час вже госпіталізовано вісім осіб.

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